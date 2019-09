Johannes Gohlke

Neustadt/Dosse Dort wo sonst traditionell die Pferde über Hindernisse springen, hatten am vergangenen Sonntag vier Finower Tischtennisspielerinnen große Hürden zu bewältigen. Chiara Baltus, Carolin Mews, Carolin Gragoll und Isabell Puskas hießen die vier Damen vom TTC Finow, die sich für das qualitativ am besten besetzte Turnier des Jahres im Land Brandenburg qualifiziert haben – die Verbandsrangliste.

Modus jeder gegen jeden

Neben dem Barnimer Quartett versuchten noch sechs Spielerinnen unter anderem aus Cottbus und Potsdam das Turnier für sich zu entscheiden. Im System jeder gegen jeden hatte jede Spielerin neun anstrengende Matches zu bestreiten, was besonders für die älteren Teilnehmerinnen immer wieder eine sehr große Belastung ist. Am Ende stand aber tatsächlich die älteste Teilnehmerin des Turniers, Carolin Mews, auf dem obersten Podest.

Doch dafür musste die Spitzenspielerin der dritten Damenmannschaft des TTC kurz vor Schluss nochmal ihr bestes Tischtennis auspacken. Denn nach acht Siegen aus den ersten acht Partien lauerte im letzten Spiel des Tages mit Jenny Kunze eine sehr gefährliche Gegnerin, die ebenfalls noch den Ranglistensieg im Auge hatte. Kunze hatte bis dato nur gegen Baltus ein Spiel abgegeben und hätte durch einen 3:0-Erfolg im direkten Duell noch an Mews vorbeiziehen können.

Nach einer 2:0-Führung der Materialspielerin Kunze stand Mews schon mit dem Rücken zur Wand, ehe sie den so wichtigen dritten Satz doch noch gewann. Am Ende verlor sie zwar mit 1:3 gegen Kunze, doch war sie bei gleichem Spielverhältnis wie Kunze einen Satz im Satzverhältnis vor der Luckenwalderin. Die Eberswalder Lehrerin durfte sich somit bereits zum dritten Mal als Siegerin der Verbandsrangliste küren lassen.

Baltus verliert letztes Spiel

Mit einem Sieg im letzten Spiel hätte auch Baltus, dann ebenfalls mit einer 8:1-Bilanz, auf das oberste Treppchen vorrücken können. Doch die jüngste Starterin der Verbandsrangliste verlor im letzten Spiel gegen ihre ein Jahr ältere Dauerrivalin Lisa Wolschina mit 1:3 und verpasste somit den überraschenden Triumph bei den Damen. Für die 15-Jährige sprang dennoch der sehr gute dritte Platz heraus.

Etwas weiter hinten, auf Platz 7, kam Carolin Gragoll ins Ziel. Die Medizin-Studentin, die als Spitzenspielerin der ersten Damenmannschaft in die Saison gegangen ist, hatte mit einem großen Trainingsrückstand zu kämpfen und war am Ende froh darüber, dass sie sich mit einer 3:6-Bilanz und den damit verbundenen Platz sieben noch in der Rangliste halten konnte. Somit hat sie nämlich auch im nächsten Jahr erneut das Startrecht für das am besten besetzte Tischtennisturnier in Brandenburg. Den Abstieg in Kauf nehmen musste Isabell Puskas, die nach einer kurzen Nacht nicht die nötige Konzentration aufbrachte, um eine erfolgreiche Rangliste zu spielen. Nach acht Niederlagen in Folge konnte sie immerhin noch das letzte Spiel gegen die Stahnsdorferin Ahrens für sich entscheiden und beendete auf dem neunten Platz das Turnier.

TTC-Herren nicht vertreten

Parallel zu den Damen spielten auch die Herren Brandenburgs ihre Top10-Rangliste aus. Da die Herren des TTC ihre Konzentration auf die Turniere und Punktspiele legen, fand die Rangliste ohne Finower Beteiligung statt.