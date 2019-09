Mandy Barna

Magdeburg Mit einem sensationellen fünften Platz kehrte die U-12-Mannschaft der Barnimer Schachfreunde des SV Stahl Finow von der Norddeutschen Vereinsmeisterschaft aus Magdeburg zurück. Für die Barnimer spielten Kay Hoffmann (12) an Brett eins, Lorenz Beyer (12) an Brett zwei, Maximilian Dominick (12) an Brett drei sowie Bruno Studzinski (11) an Brett vier.

20 Teams machen mit

Vier Tage ermittelten die 20 qualifizierten Mannschaften aus Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Sachsen-Anhalt in sieben Runden den Meister.

Zum Auftakt gewannen die Barnimer gegen Raisdorf (Schleswig-Holstein) klar mit 4:0. In der zweiten Runde waren sie gegen Halle (Sachsen-Anhalt) nur Außenseiter, gewannen aber mit 3:1. Gegen Bemerode (Niedersachsen) gab es eine klare Niederlage. Auch in der Nachmittagsrunde gegen Magdeburg (Sachsen-Anhalt) waren die Finower nur Außenseiter. Doch ihnen gelang ein überraschendes 2:2-Unentschieden. Die ebenfalls favorisierten Staßfurter konnten die Barnimer mit 3:1 besiegen. Auch gegen Eppendorf (Hamburg) gab es einen Sieg.

Mit 7:5-Mannschaftspunkten lagen die Barnimer vor der letzten Runde überraschend auf Platz sieben. Am letzten Turniertag wuchsen sie gegen den favorisierten Hamburger Schachklub über sich hinaus und gewannen gegen den größten deutschen Schachverein sensationell mit 2,5:1,5.

In der Rangliste verbessert

Norddeutscher Vereinsmeister wurde das Team von Empor Berlin vor Bemerode. Hinter diesen beiden dominierenden Mannschaften lagen gleich drei Vereine mit 9:5-Mannschaftspunkten, zu denen auch die Barnimer gehörten, die auf Platz fünf landeten.

"Was die Jungs für eine tolle Leistung geschafft haben, sieht man vor allem in der Auswertung der Deutschen Wertzahlen in der Rangliste des Deutschen Schachbundes, in der sich drei stark verbessern konnten", so ihre Trainerin Mandy Barna.