Siegmar Bessert

Berlin Die Frauen von TTC Finow II mussten sich in der Oberliga Nord/Ost am zweiten Spieltag beim Aufsteiger SC Siemensstadt mit einem 7:7 begnügen.

Nach erfolgreichen Saisonstart im Vereinsduell gegen die erste Mannschaft musste die Zweite diesmal auf ihre Nummer eins, Chiara Baltus verzichten. Sie weilte mit Carolin Mews, Carolin Gragoll und Isabell Puskas beim Verbandsranglistenturnier in Neustadt (Dosse). Michelle Wutskowsky rückte vom TTC III für sie ins Team und holte einen Einzel- und mit Gabriele Kirsten einen Doppelerfolg.

5:2-Führung verschenkt

Nach einem Start nach Maß und einer 5:2-Führung holte Siemensstadt vier Einzel in Folge und lag 6:5 in Front. Gabriele Kirsten gegen Ina-Mareike Teuber mit einem knappen 11:9 im Entscheidungssatz und Anka Mutke mit einem 3:0-Sieg gegen Catrina John retteten die Punkteteilung ins Ziel.

Einen möglichen Gesamtsieg für Finow verpasste Michelle Wutskowsky mit 2:3 gegen Kristin Hermann nach 2:0-Führung mit 10:12 im Entscheidungssatz. Schon gegen John hatte das Finower Talent 2:3 verloren. Auch Mutke hatte mit 9:11 im fünften Satz gegen Herrmann passen müssen.

Am Wochenende haben Finows Frauenteams am Sonnabend (TTC II/14 Uhr) und Sonntag (TTC I/11 Uhr) in der Heinz-Seeger-Halle den Heimvorteil gegen das Team von SV Friedrichsgabe aus Norderstedt.

Finow: Kathrin Dornemann 2,5 Pkt., Anka Mutke 1,5, Gabriele Kirsten 1,5, Michelle Wutskowsky 1,5