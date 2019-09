Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde Der Eberswalder Trainer Dirk Ehrlich äußerte sich selbstbewusst vor Spielbeginn: "Wir wollen heute gewinnen!" Bei seiner Mannschaft war die Botschaft angekommen und sie legte gleich richtig los. Niklas Schwandt erzielte schon nach 30 Sekunden den ersten Treffer und brachte sein Team mit 1:0 in Führung.

Für die Gastgeber war es ziemlich schwierig, sich gegen die robusten und körperlich überlegenen Prignitzer durchzusetzen. Das gelang meistens nur über schnelle Aktionen. Damit wurde dann das Abwehrbollwerk der Wittenberger auseinander gespielt. In Überzahl traf der Eberswalder Neuzugang Max Schäfer zum 4:2. Der 22-jährige Student der Forsthochschule war vor seinem Studium bei Fortuna Neubrandenburg aktiv und gab in seinem ersten Spiel für den Verbandsligisten 1. SV mit vier Toren ein vielversprechendes Debüt.

Keeper Nagy verletzt sich

Nach dem 6:2 sah es so aus, als ob die Barnimer das Spiel und den Gegner früh in Griff bekommen könnten. Doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln. Nach dem 8:5 in der 10. Minute verletzte sich der bis dahin stark haltende Eberswalder Torhüter Jonas Nagy und Peter Markiv ging für ihn ins Tor. Stammtorwart Carsten Meyer stand in diesem Spiel nicht zur Verfügung, ebenso wie der neue Kapitän des 1. SV Daniel Rethfeldt. Für Daniel Rethfeldt kam am Kreis Marcel Kästner aus der zweiten Mannschaft zum Einsatz, er bot auch eine gute Leistung und erzielte vier Tore vom Kreis.

Spiel bleibt heiß umkämpft

Mit einem 15:15 ging es in die Halbzeitpause. Nach Wiederbeginn gingen die Prignitzer per Siebenmeter zum ersten, aber auch zum einzigen Mal in diesem Spiel in Führung (15:16). Diese hielt aber nicht lange. Das Spiel blieb jetzt spannend und eng. 16:16, 18:18 und 19:19 waren die nächsten Spielstände in der hart umkämpften Partie. Beim 21:19 (40.) hatte sich die Heimmannschaft wieder etwas Luft verschafft. Bis zum Spielstand von 22:21 konnten die Gäste hoffen, dann war der 1. SV nicht mehr zu bremsen. Mit einem 5:0-Lauf zum 27:21 schafften die Eberswalder mehr als eine Vorentscheidung. Jonas Nagy, der Mitte der zweiten Halbzeit wieder seinen Platz zwischen den Pfosten des Eberswalder Tores einnahm, gab seiner Mannschaft mit starken Paraden dabei den nötigen Rückhalt.

Mit den Fans im Rücken bauten die Eberswalder ihren Vorsprung bis zum 31:25-Endstand aus. Dem Eberswalder Trainer Dirk Ehrlich fiel nach dem Spiel ein Stein vom Herzen: "Wir haben schon gegen den VfL Potsdam II ein gutes Spiel gezeigt, aber am Ende standen wir mit leeren Händen da. Heute haben sich meine Spieler mit ihrer starken Leistung aber mit dem Sieg belohnt. Ich bin sehr zufrieden, es war eine starke Mannschaftsleistung."

Am Wochenende müssen die Eberswalder beim Vizemeister der Verbandsliga Nord, dem MTV Altlandsberg II, antreten. Das wird sicher ein sehr schweres Spiel. Vielleicht können die Spieler des 1. SV den Schwung aus der zweiten Halbzeit des Matches gegen Wittenberge mitnehmen, dann ist eine Überraschung durch das Verbandsliga-Team durchaus möglich.