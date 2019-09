Th, Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Donnerstagsmorgen fuhr ein Kind auf dem Radweg in der Fouquéstraße in Richtung Karl-Marx-Straße. Hierbei übersah die Zehnjährige ein Straßenschild und stieß damit zusammen. Das Kind verletzte sich hierbei leicht und wurde durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.