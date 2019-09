Am Roulette-Tisch war immer was los. © Foto: Mode

mode

Brandenburg (tms) Es war ein Abend, an dem die 250 Gäste wieder ein besonderes Programm erlebten – ein zur guten Tradition gewordenes gesellschaftliches Ereignis in frischem Festgewand. Schon vor der Eröffnungsansprache von Sabine Prill vom Förderverein der Wirtschaftsjunioren und dem stellvertretenden Gewerbevereins-Vorsitzenden Gordian Rusch gab es eine Überraschung: Die Showtanzgruppe "Phenomen" vom Brandenburger Karnevals-Club (BKC) gab mit Trommeln den Startschuss zum 13. Wirtschaftsball, der in der liebgewonnenen Kulisse des Pauliklosters stattfand, das mit neuem Beleuchtungskonzept und verändertem Bühnenbereich aufwartete. Dabei zeigte die Firma "Soundspower Event" aus Rathenow ihr ganzes Können.

Schirmherr war dieses Jahr Waldemar Bart von der Firma F & B Putzsysteme GmbH. Er dankte nicht nur allen Mitstreitern seiner Firma, sondern auch und insbesondere seiner Frau Anastasia, weil sie ihm immer den Rücken frei hält. Neben viel Musik mit der Stockmann-Galaband und DJ Tim Blankenhorn gab es auch dieses Jahr wieder Walk Acts, zauberhafte Einlagen an den Tischen sowie Spaß und Spannung beim stets dicht umlagerten Roulette. Weniger eng, weil ausschweifend angerichtet, ging es am Buffet zu, das in bewährter Hand von "Genuss Catering" lag und mit einem BKC-Trommelwirbel eröffnet wurde. Die kulinarische Auswahl dieses Jahr war so riesig, das man am Ende nicht wusste, was man essen sollte. Jeder Happen ein Genuss der Extraklasse!

Abwechslung bot auch das Programm – beispielsweise mit Artisten, die eine Jonglage auf die Bühne brachten, die viele noch nicht gesehen hatten und zum Staunen brachte. Die beiden Künstler "Canavaltwins" zeigten eine Darbietung mit LED-Würfeln und -Kegeln, die so spannend, bunt und klasse war, dass der Applaus kaum enden wollte. Und zwischendurch: immer wieder Tanzrunden, welche sich die Gäste nicht entgehen ließen. Es sei denn, sie nutzten die Gunst der Stunde für Gespräche – mit Unternehmern, Gewerbetreibenden, Gästen aus Politik und Freunden der Wirtschaft. Mittendrin in der Gästeschar zwei Stammgäste, die dem Ball seit Jahren die Treue halten: der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Walter Paaschen und die Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser.

Um die guten Eindrücke und prächtigen Festgewänder zu konservieren, hatte sich Fotografin Ute Steglich im Eingangsbereich in Stellung gebracht und unzählige Erinnerungsfotos gemacht.

Zur guten Ball-Tradition gehört weiterhin, dass fleißig gespendet wird und zwar für den guten Zweck. Dafür wurden abermals Hunderte Glücksröllchen in Umlauf gebracht, die im Glücksfall den Erwerbern einen der vielen gespendeten Preise einbrachten und in jedem Fall Menschen glücklich macht. Denn die Erlöse gehen an Vereine, insbesondere für die Kinder und Jugendarbeit. Die Hauptpreise wurden zu fortgeschrittener Stunde live vergeben und sodann fröhlich weiter getanzt, geplaudert, getrunken – sich bis weit nach Mitternacht nach Herzenslust amüsiert.

Übrigens, da der Wirtschaftsball schon seit einigen Jahren jedes Frühjahr immer wieder ausverkauft ist, sollte man frühzeitig – am besten schon jetzt – Plätze fürs nächste Jahr unter Tel. 03381-72400 ordern.