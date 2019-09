Juliane Keiner

Wiesenburg (MOZ) "Wir sind begeistert. So viele Spenden sind in kürzester Zeit reingekommen", so Monika Wieger von den Tierfreunden Fläming. Viele, viele Beträge, zwischen 10 und 200 Euro, die es dem Verein ermöglicht haben, Katerchen Lasse operieren zu lassen. Der Katermann wurde, wie berichtet, in einem Ortsteil von Wiesenburg von einem Fahrzeug angefahren, und einfach liegen gelassen. Die Tierfreunde haben sich selbstverständlich des Katers angenommen und die Operation in der Tierklinik Potsdam veranlasst. Diese hat Lasse überstanden. Er geht selbstständig auf die Katzentoilette und frisst. "Er wollte zwei Tage lang nichts zu sich nehmen. Wir haben sämtliche Futtersorten probiert - und letztlich auch das Richtige gefunden. Lasse befindet sich auf dem langen Weg der Genesung", berichtet Monika Wieger. "Er hat mir bewiesen, dass er sowohl fauchen, als auch liebevoll schnurren kann."

Die OP hat 1.105,94 Euro gekostet. Die weiteren Kosten, für die Nachsorge, sind noch nicht abzusehen. "Dank der Anteilnahme und Spenden vieler Tierfreunde haben wir die Kosten zusammen. Es ist phantastisch, dass so viele liebe Menschen Lasse helfen." DANKE!

Gern stellt der Verein eine Spendenquittung aus. Info an info@tierfreunde.flaeming.de.