Der geht auf die Deckung: Alexander Lich vom gastgebenden Boxclub (in Rot) gewann knapp nach Punkten gegen den Zehdenicker Imran Khan vom Landesstützpunkt in Frankfurt. © Foto: Andreas Hoffmann

Kai Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Ringo Schulz ist hellauf begeistert: "Ich hätte nicht gedacht, dass er sich so gut entwickelt hat", schwärmt der Vater des zehnjährigen Emil Elias nach dessen Sieg über den Frankfurter Theodor Lück mit hörbarem Stolz. Seit drei Jahren trainiert der junge Fürstenwalder regelmäßig, bis zu dreimal in der Woche, beim Box-Club 05.

Vielleicht steht ja demnächst der Wechsel auf die Sportschule nach Frankfurt an. "Erstmal müssen wir wissen, welches die Voraussetzungen sind. Aber wenn er die Möglichkeit hat? Es ist gut, ein Ziel zu haben, aber auch zu wissen, dass ich etwas dafür tun muss", sagt Ringo Schulz. "Wenn er später merkt, es liegt mir doch nicht oder die Konkurrenz ist zu groß, dann ist das auch in Ordnung", fügt der Vater hinzu.

Unterm Dach der Ex-Tankstelle

Der Erfolg von Emil Schulz war einer von fünf für die Boxer des gastgebenden Vereins bei den offenen Kreismeisterschaften, die unter dem Dach der ehemaligen Tankstelle auf dem Gelände des Nissan-Autohauses in Fürstenwalde Nord ausgetragen wurden. Hinzu kamen zwei Siege der seit Schuljahresbeginn an der Sportschule in Frankfurt lernenden und trainierenden Ilja Schmitko und Marcel Beck zum Auftakt der gut zweistündigen Veranstaltung.

Lautstarke Anweisungen

Einer der beiden Betreuer aus der Oderstadt war Steffen Haupt. Lautstark feuerte er im Duell mit Alexander Lich seinen Schützling Imran Khan an: "Distanz. Füße. Führungshand", hallten die Anweisungen des Trainers durch den Ring. Mit dem Punktsieg des Fürstenwalders Lich war Haupt nicht so ganz einverstanden. "Aber wichtiger ist, wenn Imran im nächsten Jahr bei den Landesmeisterschaften gewinnt", sagte er über den Siebtklässler aus Zehdenick, der ebenfalls neu an der Sportschule ist.

Dorthin zieht es Moussa Kassab nicht. Der 14-jährige Medaillengewinner bei deutschen Meisterschaften fühlt sich einfach wohl in Fürstenwalde, "und besser sind die Jungs an der Sportschule auch nicht." Mit seinem Sieg über Max Anton Bassel war er zufrieden, auch wenn hinten raus die Kondition knapp wurde. "Na ja, es gibt nicht genug passende Sparringspartner", musste der Juniorenboxer zugeben. "Aber ich habe viele Treffer gelandet, das war schon in Ordnung. Heute macht sich Moussa zusammen mit Fabrice und Timothy Böhme übrigens auf nach Brandenburg, wo das BCF-Trio beim 28. internationalen Turnier der Olympischen Hoffnungen antritt.

"Es ist wichtig, dass es Vereine wie den Boxclub gibt. Es gibt doch sonst kaum noch Angebote für die Kinder", sagt Ringo Schulz. "Ich bin froh, dass Trainer Renee Freyer unseren Jungen unter seine Fittiche genommen hat." Und wie kommentiert Emil Elias den dritten Sieg in seinem neunten Kampf? "Überragend."