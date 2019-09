Wiebke Wollek

Hennigsdorf Der Vorschlag der FDP-Fraktion, alle Schulen in städtischer Trägerschaft mit einem starken WLAN-Netz auszustatten, stieß bei den Hennigsdorfer Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Dienstag auf große Zustimmung. Dies betrifft alle Grund- und Oberschulen. Das Gymnasium und das OSZ gehören dem Kreis. Einzig die Zeitschiene gab Anlass zur Diskussion.

Während die Antragsteller dafür plädierten, das Vorhaben schon im kommenden Jahr umzusetzen, teilte die Verwaltung mit, dass die Realisierung noch bis 2021 Zeit haben sollte. Denn zunächst müssen alle Schulen einen Medienentwicklungsplan erarbeiten. Erst wenn dieser geprüft wurde, kann die Stadt als Träger Fördermittel beantragen. Für diese Anträge ist bis September 2020 Zeit. Die Stadt strebt an, die Ausstattung der Schulen durch den "Digitalpakt Schule 2019-2024" fördern zu lassen.

Im kommenden Jahr ist in der Biber-Grundschule und in der Nord-Grundschule aber erst einmal der Ausbau der Netzverkabelung im Rahmen großer Umbauarbeiten geplant.