Roland Hanke

Bad Saarow (MOZ) Die Wiederbelebung der Motorboot-Rennen auf dem Scharmützelsee, die 2018 einen 30 Jahre dauernden Dornröschen-Schlaf beendete, findet ihre Fortsetzung. Und das beim "Grand Prix von Bad Saarow" am Freitag und Sonnabend gleich noch eine Stufe höher, denn es werden zwei Europameister gekürt.

"Unsere Rennen im Vorjahr waren eine Art Funktionstest und ein Prüfen der Möglichkeiten, also ein Warmup. Nach dem positiven Feedback aus der Gemeinde und von den Zuschauern haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, diesmal sportlich noch mehr zu bieten. Und so haben wir uns für die Europameisterschaft beworben und sie auch erhalten", erklärt Björn Emmerich vom Ausrichter Motor-Rennboot-Club (MRC) Berlin, der zusammen mit Christian Schroeder aus Bad Saarow, Organisationsleiter ist.

Mehr als 40 Fahrer in drei Klassen haben sich mit ihren Booten für die Rennen auf dem Scharmützelsee diesmal angemeldet. Dabei geht es in den Klassen F-350 und O-500 um die Europa- und in der P-750 ThunderCats ­(Schlauchboote mit Außenbordmotoren) um die deutsche Meisterschaft. Dagegen wird die eigentlich vorgesehene internationale deutsche Meisterschaft der Formel-2-Boote in Bad Saarow nicht ausgetragen. "Bei einem Rennen in Portugal sind drei der fünf bei uns angemeldete Boote kaputt gegangen und konnten nicht mehr rechtzeitig repariert werden", erklärt Emmerich. "Und mit nur zwei Booten wollten wir nicht fahren."

Titelverteidiger sind dabei

In den EM-Konkurrenzen sind die Besten des Kontinents mit von der Partie, darunter die amtierenden Europameister aus Italien Claudio Fanzini (2018 in der F-350) und Guiseppe Rossi (2017 in der O-500 – im Vorjahr gab es keine EM). Bei den 500ern sieht Emmerich, der auch das Team VRP Racing leitet, seinen Fahrer Marian Jung als einen der Top-Favoriten auf den Titel. Der Slowake war bereits mehrfach Welt- und Europameister. Einziger Deutscher unter den 16 Fahrern – zugleich maximal zugelassene Teilnehmerzahl – ist der Berliner Holger Kluge, Sportleiter bei Veranstalter MRC. Der 49-Jährige ist auch einziger deutscher Fahrer in der Formel-500-Weltmeisterschaft, in der er in diesem Jahr Fünfter wurde.

Und bei den 350ern – die stärkste Poprider-Klasse erreicht auf dem Wasser Spitzengeschwindigkeiten bis zu 160 Kilometer pro Stunde – dürfte nach Emmerichs Ansicht auch der Berliner Ingo Hepner als MRC-Lokalmatdor, der im Vorjahr Zweiter bei der IDM in Bad Saarow wurde, vorn ein Wörtchen mitreden können. Das trifft in dem Zehnerfeld unter anderem auch auf Vorjahressieger David Loukotka aus Tschechien und den Italiener Massimiliano Cremona zu.

Erste Fahrer treffen heute ein

Bevor am Freitag die Motoren ab 9 Uhr auf dem Wasser dröhnen, wollen Donnerstagnachmittag bereits die ersten Fahrer am Scharmützelsee vor Ort sein. Da beginnt dann auch die technische Abnahme, die am Morgen des nächsten Tages fortgesetzt wird. Gefahren wird dann auf einem Vier-Bojen-Kurs mit der Rundenlänge von 1620 Metern. Dabei absolviert die F-350 drei und die O-500 vier Wertungsläufe mit jeweils acht Runden. Die P-750 fährt sechs Rennen mit jeweils sechs Runden.