Simone Weber

Premnitz Detlef Scheele ist Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit. Gemeinsam mit Cornelie Schlegel, scheidende Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit für den Agenturbezirk Neuruppin, und ihrer Nachfolgerin Beate Kostka besuchte Scheele am Mittwoch die Märkische Faser GmbH in Premnitz. Thema des Gesprächs mit Geschäftsführer Eberhard Brack und AFP-Geschäftsführer Mathias Hohmann war die Fachkräftesicherung.

Im Mittelpunkt der Diskussion standen das vor neun Monaten in Kraft getretene Chancenqualifizierungsgesetz sowie das zum 1. März 2020 in Kraft tretende Fachkräfteeinwanderungsgesetz. "Die Arbeitsmarktsituation dreht sich. Der Fachkräftemangel ist seit einiger Zeit auch in unserer Region spürbar. Zudem haben wir zunehmend das Gefühl, dass wir mit unseren Azubis eher für den allgemeinen Arbeitsmarkt ausbilden, weil sie zunehmend nach abgeschlossener Lehre den Betrieb verlassen. Die Gründe sind unterschiedlich, aber auch weil sie woanders vielleicht 50 Euro mehr verdienen", sagte Gastgeber Brack.

Er führt auch die Geschäfte des Tochterunternehmens Innovative Kunstveredelung. Insgesamt beschäftigt er rund 525 Frauen und Männer. "Zudem stellen wir zunehmend bei jungen Mitarbeitern fest, dass deren Arbeitsmoral sich von der der engagierteren und älteren Kollegen unterscheidet."

Das Qualifizierungschancengesetz greift vor allem im Rahmen eines Strukturwandels, machte Arbeitsagenturchef Scheele im Gespräch klar. "Mittlerweile ist es immer schwieriger, auch Arbeitskräfte aus EU-Ländern wie Spanien oder Bulgarien und Rumänien zu bekommen, weil sich deren wirtschaftliche Lage auch positiv entwickelt", so Brack. "Zur Gewinnung neuer Fachkräfte hoffen wir auf das kommende Fachkräfteeinwanderungsgesetz und haben bereits Kontakte in die Ukraine."

Da konnte Scheele die Unterstützung der Bundesagentur für Arbeit zusagen, verwies aber auf das Problem der teilweise langwierigen Visaerteilung durch die zuständigen Behörden, das gelöst werden muss. Dazu veranstaltet der Arbeitsagenturbezirk im November eine Infoveranstaltung für Unternehmer.

Die Märkische Faser hat gute Beziehungen zur Oberschule im Ort und beteiligte sich in diesem Jahr an der zweiten Berufe-Rallye der Arbeitsagentur für Schüler im Arbeitsagenturbezirk. "Die Zahl derer, die nach der Schule studieren wollen, ist in Deutschland sehr hoch", so Detlef Scheele. "Derzeit läuft eine Kampagne der Bundesagentur an Gymnasien, um Abiturienten auch die guten beruflichen Chancen einer dualen Ausbildung aufzuzeigen."

Im Namen der ansässigen, eher kleinen Firmen, teilweise ohne eigene Personalabteilung, kritisierte Mathias Hohmann im Gespräch die bisher "nicht optimale" Zusammenarbeit, so bezüglich der Erreichbarkeit zuständiger Ansprechpartner, was Beate Kostka nach Neuruppin mitnahm. Sie wird zum 1. Oktober Cornelie Schlegel in der Chefposition nachfolgen. Nach der einstündigen Diskussion gab Eberhard Brack den Gästen während einer kurzen Führung noch einen Einblick in den Produktionsprozess.

Übrigens interessierte sich für den Besuch in der Märkischen Faser GmbH auch eine Radiojournalistin des französischen Senders Europe 1. Genau wie sie berichtete ein Kollege der Tageszeitung "Le Figaro" 30 Jahre nach dem Mauerfall am Beispiel des ehemals bedeutenden Chemiefaserstandorts der DDR über die wirtschaftliche Entwicklung der Region seitdem.