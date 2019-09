Jürgen Liebezeit

Schildow (MOZ) Mit einem großen Fest auf dem Pausenhof hat die Schildower Grundschule am Donnerstag "20 Jahre Europaschule" gefeiert. Der Titel ist der Schule 1999 vergeben worden. "Um sich Europaschule nennen zu dürfen, müssen viele Kriterien erfüllt werden, wie zum Beispiel die regelmäßige Teilnahme an Programmen und Schülerwettbewerben der Europäischen Union oder des Europäischen Schulnetzwerkes sowie die aktive und dauerhafte Partnerschaft zu Schulen im europäischen Ausland", erklärte Schulleiterin Ines Meier.

Die Schildower kooperieren in den nächsten zwei Jahren mit Schulen in Wien und Prag. Neben gegenseitigen Besuchen sind Kunstveranstaltungen, virtueller Austausch und das Kennenlernen der Kulturen der anderen geplant. Das Projekt steht unter dem Motto "Europa ist das, was wir daraus machen". Zuvor gab es bereits intensive Austauschprojekte mit Einrichtungen in Dänemark, Frankreich, Polen, Spanien, Portugal, Irland und Ungarn. "Solche persönlichen Begegnungen sind Gold wert", so die Schulleiterin.

"Mit unseren Aktivitäten wollen wir erreichen, dass bei jungen Menschen ein Bewusstsein europäischer Zusammengehörigkeit mit Respekt vor der Vielfalt der Sprachen und Kulturen entsteht", so die Schulleiterin. Dazu gehören neben den Schulpartnerschaften innerhalb der EU auch gezielte Sprachförderung sowie die Beschäftigung mit den Kulturen anderer Länder unter Beteiligung aller Fächer der Schule und einem besonderen Platz im Schulprogramm. Die Kinder haben schon ab der ersten Klasse Englisch-Unterricht. Später kann Französisch und Spanisch gelernt werden.

Schulleiterin Ines Meier dankte am Jubiläumstag nicht nur ihrem Kollegium für 20 Jahre engagierte Zusammenarbeit, sondern auch dem Hort, den Eltern und den Kindern. "Wenn das Team nicht mitspielt, ist eine Europaschule nicht zu machen."

Zur Uraufführung auf der Bühne auf dem Pausenhof kam am Donnerstag auch die neue Schulhymne "Europa". Musiklehrer Florian Gerhardt hat das Stück geschrieben und komponiert. In den vergangenen Wochen ist es in allen Klassen geübt worden.