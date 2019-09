Matthias Henke

Gransee Erst in zwei Monaten beginnt die Adventszeit und damit auch wieder die Aktion "Oh du fröhlicher Donnerstag" des Unternehmervereins Gransee und Gemeinden. Doch bereits jetzt daran zu denken, kann sich lohnen – besonders für Vereine und andere Initiatoren gemeinnütziger Projekte.

Denn solche sollen wieder mit dem Erlös der fröhlichen Donnerstage unterstützt werden. "Egal, wie groß oder klein Eure Idee erscheinen mag – bewerbt Euch und nutzt die Chance, auf Euch aufmerksam zu machen", heißt es im Aufruf der Unternehmer.

Wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach. Bis Donnerstag, 17. Oktober, können Kurzbewerbungen abgegeben werden. In der darauf folgenden Woche wird eine Vorauswahl von bis zu sechs Projekten getroffen. Die dafür Verantwortlichen haben dann bis zum 7. November Zeit, einen Bilderrahmen zu gestalten, der anschließend der Öffentlichkeit präsentiert wird. Die Besucher der fröhlichen Donnerstage am 5., 12. und 19. Dezember stimmen dann darüber ab. Beim Kauf einer Speise oder eines Getränks an den Abenden erhalten sie einen Stimmzettel.

Die Kurzbewerbungen können an kontakt@unternehmerverein-gransee.de geschickt werden oder auch in einigen Geschäften abgegeben werden. Ansprechpartnerinnen sind Judith Behm, Inhaberin der "GranSeher" Augenoptik (03306 21591), Versicherungsfrau Steffi Borwig (03306 28722), Grit Eckfeld vom gleichnamigen Autohaus (03306 21409) sowie Andrea Ziemke von Nordostwerbung in Großwoltersdorf (033082 40692).