Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Kunden der Postbank müssen in der kommenden Woche erneut mit Streiks in der Region rechnen. Das teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di am Donnerstag mit. Die neue Postbank-Filiale in der Bernauer Straße in Oranienburg blieb bereits am Montag dieser Woche den ganzen Tag lang geschlossen. Die Kunden waren davon überrascht worden. Der erste Streiktag war für Oranienburg nicht angekündigt worden.

Anfang dieser Woche hatte Ver.di vor allem in Norddeutschland zu Streiks aufgerufen. Nun soll der Arbeitskampf auf Berlin und Brandenburg konzentriert werden – und das gleich drei Tage lang. Ver.di ging am Freitag davon aus, dass in beiden Bundesländern 70 bis 80 Postbank-Filialen von Montag bis Mittwoch bestreikt werden. Am Donnerstag sind sie wegen des Tages der Deutschen Einheit ohnehin geschlossen.

Anlass für den Streik sind die gescheiterten Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 12 000 Postbankmitarbeiter. Verd.i fordert sieben Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Beschäftigten sollen dabei selbst entscheiden können, ob sie mehr Geld oder weniger arbeiten wollen. Außerdem sollen Azubis 100 Euro mehr Vergütung und Gewerkschaftsmitglieder sechs Gesundheits- und Entlastungstage pro Jahr erhalten.

Die Arbeitgeberseite hat laut Ver.di ha für die kommenden drei Jahre eine stufenweise Gehaltserhöhung von im Schnitt einem Prozent angeboten. Die Gewerkschaft sprach am Freitag erneut von einem "völlig inakzeptablen" Angebot.