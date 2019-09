Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Zum neunten Mal wird am ersten Oktoberwochenende der Regionalmarkt im Schlosspark veranstaltet. Und zum ersten Mal wird er drei Tage lang für die Besucher öffnen. "Wir nehmen in diesem Jahr noch den Brückentag nach dem Tag der Deutschen Einheit mit", sagte Jennifer Bernard von der Tourismus und Kultur gGmbH (TKO) bei der Vorstellung des diesjährigen Programms. Der Schlosspark wird an den drei Regionalmarkttagen kostenlos zugänglich sein.

Angekündigt haben sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Händler, die Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, Wurst und Käse aus der Region anbieten. "Die meisten Anbieter kommen aus dem Landkreis Oberhavel, einige aber auch aus dem übrigen Land Brandenburg", sagte Jennifer Bernard. Zu den Frischwarenhändlern werden sich aber auch Keramiker, Schmuckhandwerker und ein Pilzberater gesellen. Aus Eden wird eine Apfelpresse in den Schlosspark gefahren. Vivienne Netzeband von der Touristinformation wird zahlreiche Produkte und deren Hersteller auf der Bühne vorstellen. Bei einer Tombola können die regionalen Waren auch gewonnen werden.

Buntes Familienprogramm

Umrahmt wird der Regionalmarkt von einem bunten Programm. Kinder können auf Ponys reiten oder auf dem Bungee-Trampolin springen, Karussell fahren oder zur Märchenhexe gehen. Erwachsene sind zu Rundfahrten mit der Staatsyacht "Sehnsucht" und zu Wildkräuterwanderungen eingeladen. Erstmals wird es auch einen Kartoffelschälwettbewerb und ein Schneckenrennen geben. Die Besucher können Wetten auf den Sieger abgeben. Torsten Eichholz bringt zwei Saurier aus dem Germendorfer Tierpark mit, Arne Broja aus Liebenthal einen Streichelzoo.

Auf der Bühne wird unter anderem ein Elton-John-Double auftreten. Zudem treten sieben junge Leute bei "Oranienburg sucht den Schlosspark-Star" an. Als Preis winkt ein glänzender Pokal.