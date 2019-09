Redaktion

Brandenburg Am 28. September wird um 16.00 Uhr die Herbst-Ausstellung in der Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie "Sonnensegel", Gotthardtkirchplatz 4/5, eröffnet. Titel: "8 VIELFALTER – Grafik von augen:falter".

Kennengelernt haben sich die Grafikerinnen bzw. Illustratorinnen Katja Zwirnmann, Petra Schuppenhauer, Franziska Neubert, Nadine Respondek, Inka Grebner, Urte von Maltzahn-Lietz, Julia Penndorf und Gerlinde Meyer schon in gemeinsamen Studienjahren an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst. Schon in dieser frühen Phase ihrer künstlerischen Entwicklung teilten die acht Künstlerinnen die Begeisterung für die Möglichkeiten traditioneller Drucktechniken, loten diese seitdem immer wieder neu aus und transformieren Flach-, Hoch- und Tiefdruckvarianten in eine moderne, frische Illustrationssprache. Obwohl die eigenständige Arbeit im Schaffensprozess der Grafikerinnen nach wie vor den Hauptteil einnimmt, realisieren sie seit 2009 einmal jährlich unter dem Namen "augen:falter" ein gemeinsames Gruppenprojekt. "Nonsens", "Waldrand", "Die Gedanken sind frei" oder "Einübung ins Paradies" sind die durchaus mehrdeutig gemeinten Titel von derartigen Gemeinschaftsarbeiten aus den letzten Jahren. Durch die vielschichtige Interpretation solcher selbstgewählten Sinnklammern und durch das Ausfüllen der thematischen Zusammenhänge mit hintersinnigen, überraschenden Bildlösungen erweisen sich die "augen:falter"-Frauen nicht nur als vielseitige Künstlerinnen, sondern eben im besten Sinne des Wortes als echte "VIELFALTER".

Ausschnitte aus dieser Fülle von grafischen Einfällen, die von Kleinformatigem wie Exlibrisdrucken, von Spielerischem wie Klappbilderbögen bis hin zu originalgrafischen Kunstbüchern in Kleinauflagen und aufwändigen Unikatdrucken reichen, zeigt die "Sonnensegel"-Ausstellung, welche bis zum 21. Februar 2020 zu sehen sein wird.

Übrigens: Urte von Maltzahn-Lietz, Katja Zwirnmann, Gerlinde Meyer, Julia Penndorf und Nadine Respondek werden zur Vernissage anwesend sein, mit den Ausstellungsgästen ein originalgrafisches Ausstellungsplakat drucken und Drucke signieren.