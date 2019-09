Sandra Euent

Paaren-Glien (MOZ) Der Erlebnispark Paaren hat auch im Herbst noch etwas zu bieten. So wird an diesem Wochenende das Märkische Herbstfest gefeiert. Dabei geht es am 28. und 29. September um die letzten Produkte des Gartens, die Kartoffel, regionale Spezialitäten und ein buntes Rahmenprogramm.

Kartoffeln frisch vom Feld werden angeboten, eine gute Gelegenheit einen kleinen Wintervorrat nach Hause zu bunkern. Am Samstag startet gegen Mittag der Ladys-Cup im Holzrücken. Hier werden verschiedene Aufgaben mit dem Pferd und Baumstämmen abgearbeitet und bewertet. Die Gewinnerin des Holzrückewettbewerbs 2018 wird dabei sein und ihre Titelverteidigung anstreben.

Die Havelländer Erntekönigin, Antonia Martini, wird am Samstag ab 11 Uhr vor Ort sein und einige Aktionen begleiten. Die Imker sind mit verschiedenen Honigsorten dabei. Im Kompetenzzentrum des Landesverbandes der brandenburger Imker erfährt man, wie der Honig ins Glas kommt und erhält man Informationen zu den Honigsorten. Außerdem sind Sägearbeiten mit der Kettensäge zu beobachten und Holzskulpturen zu erwerben oder selbst beim mobilen Schnitzstudio werkeln. Das mobile Sägewerk bearbeitet Holz für die weitere Geländeentwicklung, neben der Beobachtung der Funktionsweise kann man sich mit den Fachleuten austauschen.

Es sind die Tage der Region, verschiedene Vereine haben die Möglichkeit, sich und ihre Verbandsarbeit im Rahmen des Märkischen Herbsfestes darzustellen. Die Brandenburger Jäger und das Lernort Natur-Mobil informieren zum Wild und der Tierwelt in Brandenburgs Wäldern, Jagdhornbläser werden an beiden Tagen das Rahmenprogramm mitgestalten. Für Sonntag, 14.30 Uhr, ist eine kleine Damwildfütterung im Programm. Ebenfalls am Sonntag wird es vom Club für Britische Hütehunde e.V. Landesgruppe Brandenburg eine Spezial-Rassehundeausstellung im Großen Ring geben. Für die kleinen Gäste wird neben Ponyreiten, Karussell, Kinderschminken und verschiedenen Erlebnissen auf den Spielplätzen die Zeit nicht lang werden und ihre Bewegungslust kann voll ausgelebt werden. Die Tiere im Arche-Haustierpark freuen sich überBesuch und Fütterung mit dem Angebot des Futterautomaten. Musik und Unterhaltung sorgen an beiden Tagen für eine angenehme Atmosphäre.

Übrigens wird wieder die "Dickste Kartoffel" gesucht, wer diese mitbringt und sich am Wettbewerb beteiligen möchte, hat die Chance einen Preis zu gewinnen. Der Gewinner wird über das Wiegen der Kartoffel am Sonntag um 15 Uhr ermittelt.

Ausreichend kostenfreie Parkplätze, Eintritt Erwachsene: 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre: 2 Euro, Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.