Andreas Wendt

Postdam (MOZ) Es sind zwei Welten, in denen die Brandenburger pendeln. Im prall gefüllten Umland der Hauptstadt, wo sie zur Rushhour zusammengepresst wie Ölsardinen in der Büchse im Fünf- oder Zehnminutentakt mit der S-Bahn fahren, oder in Prignitz und Uckermark, wo man – überspitzt gesagt – die Ohren auf die Schienen legen muss, um zu hören, ob und wann der nächste Zug kommt.

Das Thema Verkehr hatten so ziemlich alle Parteien im Wahlkampf auf dem Schirm. Die einen rufen nach dem einheitlichen Stundentakt, die anderen fordern Express-Buslinien, und die Grünen brachten sich nach der Wahl als künftiger Koalitionspartner mit dem Vorschlag ins Gespräch, Brandenburg zur Modellregion für ein 365-Euro-Ticket zu machen.

Eine Menge Ideen und Anregungen, die meist an Fragen wie diesen scheitern: Woher kommt das Geld? Und wie sollen wir noch mehr Menschen vom öffentlichen Nahverkehr überzeugen, wenn das Pendeln schon jetzt oft eine Zumutung ist? Dass der ÖPNV Geld kostet, liegt auf der Hand. Wer aber wie Berlin und Brandenburg in grünen Koalitionen regiert und das Wort Umwelt groß schreibt, sollte das nötige Geld anderswo akquirieren als beim Pendler. Sonst springt er ab.