Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Beim Marathon hoffen Läufer und Zuschauer auf Rekorde. Doch auch die Veranstaltung selbst steigert sich immer wieder: Mit fast 47 000 Läufern aus 150 Ländern erreicht auch die 46. Berliner Auflage eine neue Bestmarke. Dazu kommen noch die Teilnehmer vom Frühstückslauf und Mini-Marathon sowie Inline-Skater, Handbiker und Rollifahrer. "Insgesamt werden am Wochenende etwa 75 000 Sportlerinnen und Sportler aktiv, das entspricht der Einwohnerzahl von Bayreuth", kündigt Jürgen Lock, Chef des Veranstalters SCC Events, an. Außerdem wird am Brandenburger Tor am Sonntag der Millionste Läufer in der seit 1974 währenden Geschichte des Berlin-Marathons im Ziel erwartet.

Eine Million Zuschauer erwartet

An der 42,195 Kilometer langen Strecke mitten durch die Metropole werden aber auch rund eine Million Zuschauer erwartet. Schon seit Tagen ist die Stadt mit den Vorbereitungen beschäftigt. Einige Straßen in der Innenstadt sind seit Montag gesperrt.

Die gesamte Strecke wird dann das erste Mal am Sonnabend von 14.30 bis 19 Uhr für den Autoverkehr dicht gemacht, wenn um 15.30 Uhr rund 5000 Skater gegeneinander antreten. Das Halteverbot entlang der gesamten Strecke gilt schon ab neun Uhr in der Früh. Von den Einschränkungen sind auch 35 Bus- und acht Straßenbahnlinien betroffen und müssen zeitweise unterbrochen, umgeleitet, verkürzt oder geteilt werden. "Wegen der Vorbereitungen im Start- und Zielbereich ist die Buslinie 100 bereits ab Freitag zwischen Großem Stern und Brandenburger Tor unterbrochen", teilten die Berliner Verkehrsbetriebe mit.

Für eine stressfreie Anreise empfiehlt die BVG Teilnehmern und Fans, die U-Bahn oder die S-Bahn zu nehmen. Damit die zusätzlichen Fahrgäste aber nicht auf der Strecke bleiben, werden am Sonntag ab 6 Uhr auf den U-Bahnlinien U2, U6, U9 und ab 9 Uhr auch auf den Linien U7 und U8 längere Züge eingesetzt.

Informationen zum Strecken- und Rennverlauf sowie zum Zeitplan gibt es auf der Internetseite des Veranstalters www.bmw-berlin-marathon.com. Auf interaktiven Karten kann man auch sehen, an welchen Punkten Musikbands spielen, um Läufer wie Fans gleichermaßen in Stimmung zu versetzen. Und wo ein großes Straßenfest gefeiert wird, gibt es bekanntlich hinterher viel Müll. Auch die rund 800 000 an die Sportler gereichten Einwegbecher landeten in der Vergangenheit vorwiegend auf der Straße. Damit sie vernünftig recycelt werden können, wollen die Veranstalter erstmals Abfallbehälter aufstellen. Auch für die Wärmefolien, die die Läufer nach dem Ziel gereicht bekommen, soll es in diesem Jahr gesonderte Müllstationen geben.

Die Marathonstrecke ist am Sonntag von 7.30 bis 17 Uhr gesperrt. Die Polizei wird sie nach und nach freigeben. Bürger können sich am Wochenende unter der Polizei-Hotline 030 4664740790 über die Einschränkungen informieren.