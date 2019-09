Claudia Duda

Oberhavel (MOZ) Insgesamt 159 Positionen stehen zurzeit auf der Liste der fehlenden Medikamente von Reinhard Eger. Der Apotheker aus Hohen Neuendorf versucht, den Mangel zu managen – jedoch mit mäßigem Erfolg: "Selbst wenn wir die Medikamente, die per Rezept verordnet sind, beim Großhandel bestellen, dauert es oft Wochen, manchmal sogar Monate, bis die Präparate geliefert werden", sagt er. Ähnliche Erfahrungen hat Angela Pogoda gemacht. Sie betreibt zwei Apotheken in Oranienburg und muss ihre Kunden immer wieder vertrösten. "Wir versuchen unser Bestes, aber so wie früher, als wir die Bestellungen innerhalb eines Tages liefern konnten, ist es nicht mehr", sagt die Pharmazeutin.

"Gegenwärtig sind bei uns 123 Artikel nicht lieferbar. Das betrifft die ganze Bandbreite – von Blutdruckmedikamenten über Mittel gegen Gicht bis hin zu Schmerzmitteln", bestätigt auch Beatrix Klingner, Inhaberin der Apotheke am Markt in Fürstenberg, das Problem. "Ich habe Patienten, die schon vier bis sechs Wochen auf ihre Medikamente warten müssen." Eine Oranienburgerin, die an Multipler Sklerose (MS) erkrankt ist und namentlich nicht genannt werden möchte, hat sich mit ihrem Problem an die Redaktion gewandt. Sie ist auf ein wichtiges Schilddrüsenmedikament angewiesen, das sie in Oranienburg in keiner Apotheke bekommen hat.

Dilemma begann bereits 2007

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) listet aktuell 518 Medikamente auf, für die es 2019 Lieferengpässe über Wochen oder Monate gibt oder gab. Das Dilemma begann, so sehen es viele Apotheker, bereits 2007, als die Krankenkassen begannen, mit den Arzneimittelproduzenten Rabattverträge abzuschließen. Wegen des Kostendruckes wird solch ein Vertrag nur mit einem Anbieter abgeschlossen. Wenn der Rabattpartner nicht liefern kann, kommt es zu Engpässen.

Eine weitere Ursache sehen die Apotheker aus Oberhavel in der Globalisierung der Märkte. Zwar werden die Medikamente meist von deutschen Pharmafirmen produziert, aber die Wirkstoffe kommen von Firmen aus Asien oder den USA. Einen Engpass gibt es beispielsweise bei Ibuprofen – der Wirkstoff, der in vielen Schmerzmitteln vorkommt. In einem wichtigen Produktionswerk in den USA kam es wegen eines technischen Fehlers zum Produktionsstopp. Auch Valsartan, ein Wirkstoff, der in vielen Blutdrucksenkern vorkommt, ist knapp. Der Grund dafür liegt in China und Indien. Dort war es bei der Produktion zu Verunreinigungen gekommen, jetzt fehlt Valsartan auf dem weltweiten Markt.

Für die Apotheker hier vor Ort bedeutet das im Alltag, dass sie viele Patienten auf andere Medikamente umstellen müssen. Dazu ist eine Rücksprache mit dem behandelnden Arzt nötig. "Das ist für alle ein riesiger Aufwand", sagt Angela Pogoda. "Wir versuchen, direkt mit den Firmen Kontakt aufzunehmen und wenigstens Einzelpackungen der Arznei zu bekommen."

Ein fehlendes Präparat auf der Liste von Reinhard Eger ist Pantoprazol. Das Mittel wird auch beim Arzneimittelhersteller Takeda in Oranienburg produziert. Dort gibt es allerdings nach Angaben von Pressesprecherin Friederike Herrfurth keine Schwierigkeit. "Das Werk in Oranienburg produziert Arzneimittel in Tablettenform hauptsächlich für internationale Märkte. Ein Lieferengpass mit unseren Pantoprazol-Medikamenten ist uns nicht bekannt. Pantoprazol wird von verschiedenen Herstellern produziert und vertrieben. Allerdings liegen uns darüber keine Informationen vor."

Dr. André Said, Apotheker und Leiter der Geschäftsstelle der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker, nimmt die Bundesregierung in die Pflicht. Es müssten "Anreize geschaffen werden, dass Deutschland als Markt wieder adäquat beliefert wird". Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, fordert eine "Arzneimittelreserve für relevante Medikamente" sowie ein Rabatt-Verbot für versorgungsrelevante Wirkstoffe.