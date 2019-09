Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Aus dem Wahlbüro von Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) wird ein Nachbarschaftstreff. Auf großen Plakaten wird für Sonnabend, 5. Oktober, zur Eröffnung eingeladen. "Hallo Nachbar. Miteinander in der Marktstraße 2" ist die Ankündigung überschrieben. Das Angebot ähnelt etwas dem Mehrgenerationenhaus "Zehdenicker Bienenstock": Hausaufgabenhilfe, Sprachcafé, Reparaturtag, Märchenstunde, Kreativkurse, Oma-Opa-Enkel-Tag, Pilates, Tauschbörse und Kaffeeklatsch sollen in dem früheren Ladenlokal für Orthopädie-Produkte, bevor das Geschäft Anfang dieses Jahres zum Wahlbüro umfunktioniert wurde, angeboten werden. Geöffnet ist das Haus ab 15. Oktober Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Finanziert wird das Projekt unter anderem aus Mitteln der Stadt Zehdenick. Träger ist der Kunstverein Zehdenick von Gudrun Lomas, die schon den Wahlkampf des Bürgermeisters managte und die das frischgewählte Stadtoberhaupt als "Königsmacherin" bezeichnete. Zur Eröffnung am 5. Oktober gibt es ein Puppenspiel und die Akustikband der Kreismusikschule Oberhavel spielt. Danach wird zum gemütlichen Beisammensein eingeladen