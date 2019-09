Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Wenn Bodo Röthig mit dem knallroten Feuerwehrauto an einem Kindergarten oder einer Schule vorfährt, ist er der Star. Die Signalfarbe, das Blaulicht, das Martinshorn – alles bringt Kinderaugen zum Leuchten. Ab sofort ist Röthig mit einem neuen Fahrzeug unterwegs. Der Kreisfeuerwehrverband hat es am Donnerstag von Landrat Ralf Reinhardt (SPD) und Markus Rück, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, übergeben bekommen.

Bei dem Auto handelt es sich laut Reinhardt um einen ehemaligen Rettungswagen, der bei den kreiseigenen Ruppiner Kliniken im Dienst stand. "Er kommt jetzt zurück zu uns", so Reinhardt. Denn das Fahrzeug wurde für die Notfallversorgung ausgemustert. Weil es aber durchaus noch sinnvoll eingesetzt werden kann und besser in Schuss als das bisherige Brandschutzmobil ist, wurde der Krankenwagen umgebaut und rot foliert. Die ebenfalls kreiseigene Sparkasse hat das mit 5 000 Euro unterstützt. "Die Feuerwehr spielt eine ganze wichtige Rolle", betonte Rück, der mit diesem Zuschuss aus seinem Haus den Feuerwehrleuten für ihren unermüdlichen Einsatz danken möchte.

Stolpe übergab das erste Mobil

"Das Brandschutzmobil ist für uns auch eine der wichtigsten Sachen", betonte Kreisbrandmeister Wolfgang Hohenwald. Vor 25 Jahren hat der Feuerwehrverband sein erstes Auto dieser Art in die Spur geschickt. Der damalige brandenburgische Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) hat dieses in Wittstock für die Brandschutzerziehung übergeben.

Seither hat zwar das Fahrzeug und die Besatzung einige Male gewechselt. "Aber wir sind fast an jedem Wochenende damit bei Festen und in jeder Woche in Schulen und Kindergärten", so Hohenwald. In Walsleben und Wusterhausen gebe es sogar Schularbeitsgemeinschaften, bei denen das Mobil regelmäßig vorbeischaut. Jährlich werden auf diese Art und Weise rund 7 000 Kinder erreicht.

Das Programm, das Röthig für den Nachwuchs in petto hat, ist umfangreich und hat zum Ziel auf eine interessante und spielerische Art Wissen und Handlungsempfehlungen zu vermitteln. Er spielt für die Kinder Puppentheater, zeigt ihnen an einem Demorauchhaus, wie sich giftiger Qualm in einem Gebäude ausbreiten kann und er übt mit ihnen, wie Notrufe richtig abgesetzt werden. "Viele haben das richtig gut drauf", lobt Röthig. Besonders beliebt sei es bei den Knirpsen aber, wenn sie im Sommer Wasser aus Kübelspritze pumpen können.

Wenn dadurch Schlimmeres verhindert wurde, hat sich der Einsatz des Brandschutzmobils schon gelohnt. Und nicht nur das. Möglicherweise profitieren die Feuerwehren auch ganz direkt von dessen jahrelangem Einsatz. Wie Hohenwald sagte, hat sich die Zahl der jüngsten Mitglieder stabilisiert und ist mittlerweile sogar leicht steigend. Laut Kreisfeuerwehr-Jugendwartin Annette Staacks-Janke belief sich die Zahl der Kinder und Jugendlichen in den Wehren des Kreises Ostprignitz-Ruppin zum vergangenen Jahreswechsel auf 647. Eine solche Entwicklung wünscht sich der Kreisbrandmeister auch bei den aktiven Einsatzkräften. Deren Zahl liege aktuell bei knapp 2 000.