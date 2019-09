Schwedt

Schwedt Vor zwei Wochen haben bei den Schwedter Stadtwerken bereits die Sektkorken geknallt. Der Landkreis Uckermark hat nach der Entscheidung über die Vergabe des Glasfaser-Ausbaus für schnelles Internet die Stadtwerke Schwedt darüber informiert, dass er beabsichtigt, ihnen den Auftrag zu vergeben. Tatsächlich hat der zuständige Kreisausschuss den Auftrag für Schwedt an den Bieter Stadtwerke Schwedt vergeben. Für 9,7 Millionen Euro sollen die Stadtwerke alle Gebiete mit Glasfaser erschließen, die derzeit lediglich Geschwindigkeiten im Netz unter 30 Megabit pro Sekunde ermöglichen.

Profitieren werden davon in erster Linie Kunden, die nicht am Breitbandkabel im Stadtgebiet angeschlossen sind, was in den meisten Ortsteilen, in einigen Randlagen Schwedts wie Monplaisir und in drei Gewerbegebieten der Fall ist. Der Anschluss ans Glasfasernetz bis ins Haus katapultiert die Internetgeschwindigkeit von weniger als 30 Megabit/Sekunde dann ins Gigabit-Zeitalter. Nach bisherigen Erhebungen können davon rund 2000 Kunden in Schwedt profitieren.

Vertriebspartner der e.discom

"Wir sind darüber natürlich sehr happy und glücklich, dass wir den begonnenen Ausbau unseres Glasfasernetzes fortführen können", erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Dirk Sasson. Der Breitbandexperte weiß, dass gigabitfähige Netze die Zukunft sind. Bei der Ausschreibung der Fördermittel gab es Mitbewerber wie die Telekom. Im schlimmsten Fall für die Stadtwerke hätte bei einer Vergabe an einen anderen Anbieter eine Überbauung des bestehenden Netzes der Stadtwerke durch das geförderte neue Netz des Mitbewerbers gedroht. Entsprechend erleichtert reagierte das kommunale Unternehmen über die frohe Botschaft. Die Stadtwerke sind aber auch beim Glasfaserausbau in den anderen Regionen der Uckermark beteiligt. Der Kreis vergab die drei Lose für Prenzlau, Templin und Angermünde an die e.discom, eine Tochter des Energiekonzerns Edis, der mit knapp 38 Prozent an den Schwedter Stadtwerken beteiligt ist. Für 130 Millionen Euro soll die e.discom für rund 7000 bisher unterversorgte Kunden das schnelle Internet ermöglichen. Das Glasfasernetz baut und betreibt dort die e.discom. Für den Vertrieb der Internetprodukte jedoch hat die Edis-Tochter einen bewährten Kooperationspartner mit ins Boot geholt: die Stadtwerke Schwedt. Ähnlich wie in Vorpommern-Greifswald und Märkisch Oderland ermöglicht diese Kooperation, dass die Stadtwerke neue Telefonie- und Internetkunden gewinnen. Der kommunale Betrieb rechnet mit einem Anstieg von derzeit 20 000 auf rund 40 000 Kunden, die dann via swschwedt (Stadtwerke Schwedt) mit dem World Wide Web vernetzt sind. Schon jetzt sucht das wachsende Unternehmen neue Mitarbeiter.