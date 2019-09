Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Sehr aufregend ist diese Woche für sie, sagt Fiona Borg. "Ganz schön viel auf einmal." Am Montag ging für die 18-Jährige aus Zeuthen das Studium in Eberswalde los. Am Donnerstag ist sie bei der Immatrikulationsfeier der Hochschule für nachhaltige Entwicklung im Haus Schwärzetal und bei der Willkommensparty der Stadt für die Erstsemester auf dem Marktplatz dabei. Und am Wochenende steht auch noch der Umzug in die Waldstadt an.

Mit Forstwirtschaft belegt sie den am stärksten nachgefragten Studiengang an der HNE. 397 Bewerbungen gingen für die 50 Plätze ein, verkündete Hochschulpräsident Wilhelm-Günther Vahrson zur Immatrikulation. Sie habe sich zwar sicherheitshalber an mehreren Hochschulen beworben, berichtet Fiona. "Aber ich wollte schon immer hierher", sagt sie. "Weil das Thema Nachhaltigkeit so wichtig geworden ist. Das beschäftigt meine Generation ja gerade sehr."

Grünes Label ausschlaggebend

Mehr denn je scheint das grüne Label der HNE Studienbewerber anzuziehen. Für Anne aus Berlin, 32, die nun mit Regionalmanagement beginnt, war es sogar der Grund, überhaupt zu studieren. Die Rechtsanwaltsfachangestellte war im öffentlichen Dienst tätig. "Ich habe gemerkt, dass das Thema Nachhaltigkeit dort zu kurz kommt und würde daran gern etwas ändern."

Ähnliches sagt der Magdeburger Adrian Krotki, 35, der zum Masterstudium Öko-Agrarmanagent ebenfalls von der Hauptstadt aus pendeln wird. "Ich wollte gern ein Teil dieser nachhaltigen Wirtschaftsveränderung sein." Als Marketingmanager habe er lange in Großküchen gearbeitet. Sein Traum sei es, einen pädagogischen Bauernhof aufzubauen, auf dem Schülern vermittelt wird, wo das Essen herkommt.

Nachhaltigkeit als Lockmittel für Eberswalde – "ja, volle Kanne", sagt auch der 20-Jährige Jakob Eggers, der wie sein WG-Mitbewohner und früherer Mitschüler Jeremias Kutscher, 22, im Studiengang Holztechnik angefangen hat. Widersprüchlich zum grünen Image von Hochschule und Stadt findet der Berliner allerdings die Plastikbecher, in denen das Freibier zur Willkommensparty ausgeschenkt wird.

Weil es gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, Forstwirtschaft zu studieren, ist dagegen Leve Hinrichsen hier gelandet. Über die "schöne, kleine Fachhochschule" habe er schon "sehr viel Gutes gehört", sagt der 23-Jährige, der aus Risum, einem kleinen Ort an der nordfriesischen Küste vor Sylt kommt, aber auch. Nach seiner Ausbildung als Forstwirt wollte er hierher. "Das passt."

Noch von viel weiter her kommt der 34-jährige Anwar. Der Pakistani gehört zu den 45 Erstsemestern aus dem Ausland und belegt den internationalen Masterstudiengang Forest Information Technology. Der Hauptgrund, in Deutschland zu studieren, sei die Qualität der Bildung, sagt er. Und an Eberswalde sei das Beste die überschaubare Gemeinschaft der Studierenden. Man lerne einander sehr schnell kennen.

Mehr als 2100 Studierende

Immatrikuliert sind bereits rund 580 Erstsemester. Bis zu 670 könnten es werden – in den nächsten Tagen kommen noch Nachrücker dazu. Dann studieren mehr als 2100 junge Leute an der HNE, die mittlerweile 19 verschiedene Studiengänge anbietet.

Wie in den Vorjahren lässt es sich die Stadt wieder einiges kosten, die Studierenden zu empfangen. Vier Wildschweine in Scheiben, sieben 50-Liter-Fässer Bier, 700 Spritzkuchen und 300 Portionen vegane Bio-Kartoffelsuppe sind zum Gratis-Schlemmen auf dem Marktplatz für sie angerichtet. Erst 2018 hatte Eberswalde zudem das Begrüßungsgeld für Studierende, die hier ihren Hauptwohnsitz nehmen, erhöht. 100 Euro gibt’s im ersten Semester, 70 Euro pro Folgesemester.