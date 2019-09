MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Von heute, 21 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Guben zu Fahrplanänderungen. Mehrere Züge der Linien RE 1 und RB 11 fallen in den Nacht- und Morgenstunden zwischen Frankfurt und Eisenhüttenstadt aus und werden durch Busse ersetzt. Die Busse fahren früher ab. In Eisenhüttenstadt besteht Anschluss an die Züge in Richtung Cottbus.

Ebenfalls in den Nacht- und Morgenstunden werden Züge der Linien RE 1 sowie RB 11 zwischen Eisenhüttenstadt und Guben durch Busse ersetzt. Auch in diesem Fall fahren die Busse früher los und kommen später an. Grund für die Änderungen sind Arbeiten an Gleisen und Weichen

Mehr Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0331 2356881