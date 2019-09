Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Vor eineinhalb Wochen hatte Peter W.* die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft (BDG) zum Sperrmüllabholen bestellt. Der 76-Jährige wohnt in der Bürgermeisterstraße, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Baustelle Neues Rathaus. Die Zufahrt zum Hauseingang über die Alte Brauerei ist mit Bauzäunen und Fahrzeugen versperrt. Also erklärte der Rentner dem BDG-Kundenservice den Anfahrtsweg über Tuchmacherstraße und Neue Straße zur Rückfront des Laubenganghauses, wo die ausrangierten Möbelteile zum Abholen bereit standen. Das Fahrzeug der BDG kam auch, wie verabredet. Doch die Mitarbeiter des kreiseigenen Unternehmens ließen die Fracht stehen und fuhren wieder ab – die Zufahrt war versperrt

In den folgenden zehn Tagen versuchte der gehbehinderte Mieter vergebens, den Abtransport des Sperrmülls doch noch in die Wege zu leiten Er wandte sich mehrfach an die BDG, an das Bernauer Ordnungsamt und auch seinen Vermieter, die städtische Wobau. Doch niemand erklärte sich für zuständig. Christian Mehnert, Geschäftsführer der kreislichen Dienstleistungsgesellschaft, verweist auf die Satzung des Landkreises. Danach muss der abzutransportierende Haus- und Sperrmüll an solchen Orten abgestellt werden, die von den Fahrzeugen der BDG direkt angefahren werden können. "Wenn durch Baumaßnahmen Straßen gesperrt werden, dann muss die Bereitstellung der Container beziehungsweise des Sperrmülls laut Satzung an der nächsten befahrbaren Straße erfolgen", erklärt Mehnert.

Durch die seit Langem stattfindende Bautätigkeit in der Bernauer Innenstadt habe es bereits in der Vergangenheit Entsorgungsprobleme gegeben, die sich nun aber noch einmal deutlich verschärft hätten. "Die tatsächliche Situation, insbesondere an den Baustellen, ist davon geprägt, dass die ohnehin wenigen Zufahrten für eine ordnungsgemäße Entsorgung häufig durch Bauzäune, Baumaterial, aber auch entsprechende Fahrzeuge der Baufirmen zugestellt sind", beschreibt der BDG-Geschäftsführer die Situation in einem Brief an das Bernauer Ordnungsamt. Dadurch könne die Abfallentsorgung in vielen Fällen nicht mehr sichergestellt werden, sodass die BDG unverrichteter Dinge wieder abfahren müsse. "Folge davon ist, dass zusätzliche Entsorgungsaufträge durch die betreffenden Eigentümer kostenpflichtig ausgelöst werden müssen und dass die betroffenen Mieter/Eigentümer verärgert über den zusätzlichen Aufwand sind. Im Ergebnis dessen fällt, trotz völlig gesetzeskonformer Handlung der beteiligten Abfallentsorgungsgesellschaft, aber auch der Wohnungsbaugesellschaften ein vermeintlich schlechtes Licht auf uns", beklagt Mehnert.

Ordnungsamt in der Kritik

Ähnliche Erfahrungen hat auch die Wobau gemacht. Bei einem Vor-Ort-Termin im Mai war die Absprache getroffen worden, dass für die Häuser Bürgermeisterstraße 5 bis 7 ein Stellplatz im Baustellenbereich eingerichtet wird, den die BDG erreichen kann. "In den letzten zwei Wochen klappt diese Absprache nicht mehr. Der Bereich ist mit Bautransportern verstellt beziehungsweise mit Fahrzeugen zugeparkt", schildert Geschäftsführer Jens Häßler. Eine ähnliche Situation gebe es nunmehr auch am Kantorhaus. Das Bernauer Ordnungsamt sei informiert, reagiere aber nicht, kritisiert er. Bürgermeister André Stahl hatte bis Donnerstagmittag keine Ahnung von den Problemen. "Wir werden umgehend dafür sorgen, dass die Alte Brauerei für Entsorgungsfahrzeuge wieder zugänglich wird", verspricht der Bauherr des neuen Rathauses.

*Name der Redaktion bekannt.