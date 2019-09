Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Greta sieht ein bisschen anders aus, die erkenne ich sofort. Kein Wunder, die hatte ja auch ein Einzelzimmer", scherzt Matthias Deubler (38). Bei Johanna und Frieda, den eineiigen Zwillingen, muss er genauer hinschauen. Frieda habe so ein kleines Mal am Ohr, sagt der stolze Vater der ersten Drillinge, die seit 2015 im Klinikum Frankfurt geboren wurden. Am 6. August war Antje von Mersewsky (31) per Kaiserschnitt von den Mädchen entbunden worden.

Das war in der 31. Schwangerschaftswoche. Damit waren Greta und Frieda, die jeweils 1240 Gramm Geburtsgewicht hatten und die 1470 Gramm "schwere" Johanna Frühchen – und bedurften der besonderen Obhut der Ärzte und Schwestern auf der Neonatologischen, also Frühgeborenen-Intensivstation.

Aufregende erste Nacht daheim

"Die Drillinge sind gesund", sagt Prof. Dr. Lothar Schweigerer, der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Frankfurter Klinikums heute. Nach sieben Wochen durften die Mädchen mit ihren Eltern nach Hause, nach Fürstenwalde.

Die erste Nacht dort sei aufregend gewesen, sagt Antje von Mersewsky. "Wir mussten erst heraus finden, wer wie klingt", erklärt sie. Inzwischen wissen die Eltern: Johanna weint schon richtig laut, Greta quietscht und Frieda, die Kleinste, ist am ruhigsten.

Mit der Nachricht "wir kommen zu Hause klar mit den Kindern" und um sich noch einmal zu bedanken, waren die Eltern am Donnerstag zum Foto-Termin ins Klinikum gekommen. "Wir hatten uns lange vor dem geplanten Entbindungstermin erkundigt, wo man zu einer Mehrlingsgeburt hingehen kann. Wir hatten die Wahl zwischen Berlin-Buch, Charité und dem Frankfurter Klinikum. Wir haben uns fürs Klinikum entschieden, weil es einen sehr guten Ruf hat – und können den nur bestätigen", sagt Antje von Mersewsky.

Die Drillinge sind ihre ersten Kinder. Doch es hätten auch Fünflinge sein können. Denn so lautete die erste Diagnose, als die Fürstenwalderin Wochen nach dem Schwangerschaftstest zur Frauenärztin gegangen war. Die stellte drei befruchtete Eizellen fest, zwei davon waren eineiige Zwillinge. Während die werdende Mutter den "Schock" erst verdauen musste, soll Matthias Deubler gelacht haben: Er ist bereits Vater eines Zwillings-Pärchens. Die Zwillinge feiern heute ihren 9. Geburtstag – und freuen sich riesig über die Schwestern, wie der Vater sagt. In Antje von Mersewskys Bauch konnte die Frauenärztin später nur noch drei schlagende Herzen feststellen. Dass ein Ei abstirbt, komme vor. Es werde in der Fruchtblase absorbiert, erklärt Chefarzt Dr. Schweigerer.

Dr. Ildiko Fazekas, die Oberärztin der Frühgeborenen-Intensivstation, erinnert sich an die Zeit der Geburtsvorbereitung. "Ein großes Arzt- und Schwesternteam hat sich um die Familie gekümmert", sagt sie. Schon sechs Wochen vor dem festgelegten Entbindungstermin Ende August war eine Rufbereitschaft für Ärzte und Schwestern eingerichtet worden. Denn bei einer Mehrlingsgeburt müsse für jedes Kind je ein Arzt und eine Schwester da sein, erklärt die Oberärztin.

Nachdem wohl Frieda, die unten lag, am 4. August die Fruchtblase zum Platzen brachte, blieb für die Entbindung nicht mehr viel Zeit.

Haushaltshilfe gesucht

"Wir kümmern uns zusammen um die Mädchen", sagt Antje von Mersewsky. Sie stillt jeden Drilling einmal am Tag, sonst bekommen die Babys eine spezielle Frühgeborenenmilch. Matthias Deubler nimmt seine Elternzeit auch jetzt, in den ersten Wochen. Später will der Erzieher, der behinderte Kinder betreut, eine Weile in Teilzeit arbeiten. Antje von Mersewsky ist als Heilpädagogin vom selben Fach.

"Den Haushalt schaffen wir ohne Hilfe allerdings nicht", bekennt die junge Mutter, die dankbar für die Hilfe von Verwandten und Freunden ist, aber eine "bezahlbare Haushaltshilfe" sucht.

Finanzielle Sorgen hätten sie durchaus, sagen die Drillings-Eltern. Ihre Ersparnisse sind für den Kauf eines gebrauchten Kleinbusses für die nun siebenköpfige Familie und den 1800 Euro teuren Drillingswagen drauf gegangen. Und es fehlt an vielem für Johanna, Frieda und Greta, von einer Babywippe über Flaschenwärmer bis zu Babysachen. (Wer der Familie helfen möchte, melde sich unter frankfurt-red@moz.de)