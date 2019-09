Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Innerhalb der kommenden drei Jahre wird die Deutsche Telekom im Landkreis rund 8000 Haushalte, 200 Unternehmen und 68 Schulen mit Glasfaseranschlüssen versorgen. Die superschnellen Leitungen, die Downloadgeschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde ermöglichen, werden dabei bis ins Haus verlegt. Der entsprechende Vertrag wurde gestern auf der Burg Beeskow in Anwesenheit von Wirtschaftsstaatssekretär Hendrik Fischer unterzeichnet.

Für den Kreis erklärte die zuständige Beigeordnete Gundula Teltewskaja, dass mit dem Projekt, das einen Kostenumfang von rund 42 Millionen Euro hat, die weißen Flecke im Landkreis, in denen es derzeit noch kein schnelles Internet gibt, verschwinden. Ausgenommen seien wenige Einzelgehöfte außerhalb von Siedlungen, für die man andere Lösungen finden müsse.

Eigentümer werden informiert

Grundvoraussetzung, die Zahl der Anschlüsse wirklich zu schaffen, ist jetzt noch die Zustimmung der Eigentümer. "Glasfaser gibt es nur gemeinsam", sagte Telekom-Regionalleiterin Angela Hirsch. Damit das Unternehmen die Hausanschlüsse herstellen könne, braucht es das schriftliche Einverständnis des Eigentümers. Um dieses zu erhalten, wird jetzt der Landkreis die betroffenen Haushalte ermitteln und anschreiben. Das soll nach einer ersten Informationsrunde für die Bürgermeister, die im Oktober geplant ist, geschehen. Wer dem Anschluss zustimmt, hat den Vorteil, dass der Hausanschluss kostenlos verlegt wird. Zudem besteht keinerlei Verpflichtung, einen Internet-Vertrag mit der Telekom abzuschließen. Entscheidet man sich erst später und außerhalb des Förderprojekts für einen Glasfaseranschluss, werden Gebühren fällig. Bei der Telekom liegen diese im Moment bei 699 Euro, so Angela Hirsch.

Einen genauen Zeitablauf für die Bauarbeiten kann die Telekom noch nicht nennen. Nach der nun erfolgten Vertragsunterzeichnung geht es in die Detailplanung, müssen Bau- und Schachtgenehmigungen beantragt und die Leistungen ausgeschrieben werden. Kreis und Telekom gehen davon aus, dass auf rund 400 Kilometer Tiefbauarbeiten nötig sind, 2800 Kilometer Glasfaserkabel verlegt werden und 400 neue Netzverteiler entstehen. Dafür seien rund 1700 Genehmigungsverfahren notwendig. Festgelegt ist allerdings, dass die Arbeit in drei Jahren geschafft sein muss. Gundula Teltewskaja hatte dies schon bei früherer Gelegenheit als Vorteil hervorgehoben. Diesen Zeitpassus haben nicht alle Kreise in ihren Verträgen.

Nachfolgeprogramme sind nötig

Staatssekretär Fischer erklärte, dass mit dem Programm der Breitbandausbau nicht abgeschlossen sei. Er rechne Anfang des kommenden Jahres mit einer Bundesrichtlinie, aus der hervorgehe, wie mit den so genannten grauen Gebieten, das sind Orte oder Straßenzüge, in denen derzeit Downloadgeschwindigkeiten um die 50 Megabit pro Sekunde möglich sind, umgegangen wird. Diese Geschwindigkeit reicht zwar für die aktuelle private Internetnutzung, für das Streamen von Musik und Videos, aber nicht für die Aufgaben der Zukunft. Deshalb werde es, in einigen Regionen vielleicht noch parallel zum jetzigen Programm, weitere Investitionen geben.