Gitta Dietrich

Berlin (MOZ) Da ist selbst dem härtesten Fan am Donnerstagabend in Berlin die Spucke weggeblieben.

Strapse, Dekolleté bis zum Bauchnabel, hautenge Glitzerbodies und gefühlt hunderte Perücken. Cher kümmert sich nicht um ihr Alter und warum sollte sie auch. 73 Jahre? Das ist nur eine Zahl, die Ikone des Pops scheint nicht zu altern. Sie sieht fantastisch aus.

"Na, und was macht eure Oma heute Abend?", kokettiert sie in der ausverkauften Mercedes Benz Arena, zeigt sich als starke Frau. "Jedes Mädchen sollte das tun, was sie will. Das sein, was sie will." In 1,5 Stunden reist bzw. rast man fast schon durch ihr bewegtes Leben.

Zärtlich singt Cher mit ihrem Ex-Mann Sonny, der auf eine Leinwand projiziert wird, "I got you babe". Im berühmten schwarzen String-Einteiler gibt es den 1980er-Jahre-Klassiker "If i could turn back time", ein Abba-Medley ist das Herzstück der Show. Bei den Disco-Rennern "Strong enough" und "Do you believe" flippen alle aus. Auch sonst hat die Arena wohl selten so gebebt. Die knallbunten, aufwändigen Kulissen bieten das passende Beiwerk für Cher. TänzerInnen umgarnen sie. Sie schwebt vom "Himmel", reitet auf einem Elefanten.

Die Umkleidepausen werden geschickt mit Videoausschnitten überbrückt. Cher als Kind, Cher als Schauspielerin – Cher das Ausnahmetalent. Mit einem großen Knall ist dann kurz vor 23 Uhr der Spuk vorbei. Cher verschwindet, ohne sich umzuschauen, keine Zugabe, nichts. Ob Sie wiederkommt? Sicher kann man sich sein, dass die Frau mit der großen dunklen Stimme mit 90 im Negligé noch immer eine heiße Braut sein wird.