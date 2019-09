Reimund Krüger

Schwedt Nach dem die Läufe um die begehrten Wanderpokale des Oder-Pomerania-Cups in Poznan und Stettin für alle Schwedter Automodellsportler beste Ergebnisse brachten, war nun der 3. Lauf in Bernau von technischen Komplikationen überschattet.

Der Modellclub Speedracer Bernau um Rennchef Andreas Liebermann hatte im Motodrom Bernau wieder alles bestens hergerichtet und waren gut vorbereitet. Im Gegensatz zu vielen Rennstrecken in Deutschland ist die Wettkampfstätte in Bernau komplett mit Kunstrasen ausgelegt. Grip und Fahrverhalten in Kurven, bei Sprüngen und auf der Geraden sind daher anders, als von den meisten Piloten gewohnt. Sich diesen Bedingungen anzupassen, sind viel Einfühlungsvermögen und möglichst viele Trainingseinheiten notwendig. Also wurde jede Minute vor dem offiziellen Start genutzt, um bestmöglich in die Läufe zu gehen.

Die Jüngsten in Top-Form

Die Schwedter Crew war mit fünf Fahrern und zwei Helfern zum dritten Wertungslauf angereist. Sie starteten in den Klassen OR8 (1:8 Verbrenner), OR10 4WD (1:10 Allrad) und OR10 2WD (1:10 Einachsantrieb). Bis zu den Finalläufen sind Piloten und Mini-Flitzer recht gut mit den Streckenbedingungen zurechtgekommen. Alle Schwedter erreichten nach teilweise packenden Vor- und Zwischenläufen die Finals.

Ein Extralob in der Klasse OR8 verdienten sich einmal mehr die Jüngsten im Schwedter Team. Lucas Kolloff (13 Jahre) wuchs im Finale der 1:8 Verbrenner über sich hinaus und wurde von Runde zu Runde immer sicherer und schneller. In der letzten Runde des überaus packenden 30-Minuten-Finals gelang es ihm sogar, hinter dem Sieger Igor Goderski aus Poznan sensationell auf Platz 2 zu fahren. In diesem spannenden Rennen wurde Jörg Dochow Sechster. Vom Pech verfolgt war Justin Dochow (16 Jahre). Er verlor nach Defekten an den Antriebswellen viel Zeit, erreichte aber in der Endabrechnung doch noch einen guten neunten Platz. Technische Probleme (Motor) hatte auch Sven Buschmann. Mit seinem Helfer, Peter Ertel, konnte er aber schnell Abhilfe schaffen und schließlich noch Platz 8 erreichen.

In der Klasse OR10 2WD war wieder einmal der Jüngste im Schwedter Team, Jonas Kolloff (8 Jahre), gut dabei. Er hatte sein Modellauto im Finale prima im Griff und fuhr auf Platz 8. Jörn Lehmann vom Gastgeber gewann.

Seit Kurzem startet Andreas Emeling in der Klasse OR10 4WD. Bisher war er mit den größeren Truggy-Modellen unterwegs. Ihm gelang es auf Anhieb, auf Platz 3 zu fahren. Igor Goderski vom RC Poznan, der sich schon in der Klasse OR8 durchsetzte, siegte auch hier. Für die Oderstädter war es erneut ein tolles Rennwochenende mit guten Ergebnissen.