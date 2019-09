Hagen Pohle

Beeskow Seit dem vergangenen Jahr sind die Vergleichswettkämpfe offiziell beim Verband angemeldet und somit auch Bestenlisten-tauglich. Dies galt diesmal erstmals auch für die Sprint- und Laufdisziplinen. Dafür hatte das Organisatoren-Team des gastgebenden Vereins Leichtathletik in Beeskow statt der bisher genutzten Handstoppung eine Videozeitmessung organisiert.

Drei Hundertstel entscheiden

Die U 10 und U 12 traten über 50 und 800 Meter, im Weitsprung und mit dem Schlagball an, dieU 14 sprintete 75 m, sprang weit, absolvierte das Kugelstoßen und lief 800 m. Hervorzuheben dabei unter anderem die 7,47 Sekunden über 50 m von Florian Pikos, der seine Bestleistung damit deutlich verbesserte, und die 54 Meter mit dem 80 Gramm schweren Schlagball des Frankfurters Ian Constantin Kehder, der damit die T-Kader-Norm erfüllte. Einen packenden Zweikampf lieferten sich Marlena Müller und Ellen Staude über 800 m, wobei Letztere im Ziel drei Hundertstelsekunden vorn lag. Meggan Rusko (SC Frankfurt) gelang als Elfjähriger mit 4,30 der weiteste Sprung aller Altersklassen.

Abseits der klassischen Disziplinen waren die Fünf- bis Siebenjährigen in der Kinderleichtathletik aktiv. Vier Mannschaft traten im Zielweitsprung, im Medizinballstoßen, im 30-m-Sprint und im abschließenden Teambiathlon an. Alle waren hochmotiviert und kämpften um möglichst viele Punkte. Richtig Stimmung kam beim Teambiathlon auf, einer Mischung aus Lauf und Zielwerfen. Die Gesamtwertung entschied das Team Leichtathletik in Beeskow I, das sich nur im Zielweitsprung geschlagen geben musste, vor den Frankfurtern, Beeskow II und der BSG Stahl Eisenhüttenstadt für sich.

Am Sonnabend Bahnabschluss

Mit dem traditionellen Bahnabschluss des SC Frankfurt geht die Freiluft-Saison der Leichathleten am Sonnabend zu Ende. Allerdings stehen demnächst bereits die Crossläufe sowie die ersten Hallen-Wettkämpfe vor der Tür.