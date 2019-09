Britta Gallrein

Schönow Es ist ein absoluter Klassiker. Wenn in der Kreisoberliga die Nachbarn von Rot-Weiß Schönow und Einheit Zepernick aufeinander treffen, dann können die Zuschauer sich in der Regel auf richtig spritzige Partien freuen. Unter solchen Vorzeichen wie in diesem Jahr stand das Derby (Anstoß in Schönow am Sonntag um 14.30 Uhr) aber noch nie, denn es ist zudem ein echtes Spitzenspiel. Die Zepernicker reisen als Tabellenerster mit zwei Punkten Vorsprung in Schönow an.

"Wir haben auf jeden Fall Respekt vor dem, was Zepernick bislang geleistet hat", sagt der Schönower Coach Tobias Robel. Er freue sich sehr auf das Derby, sagt Robel, schickt allerdings hinterher: "Für uns kommt es zum falschen Zeitpunkt."

Die Schönower haben einige Ausfälle zu beklagen. Besonders schmerzt der Verlust von Mittelfeld-Motor Sebastian Gausepohl, der wegen einer Knieverletzung noch keine Partie absolvieren konnte und wohl auch am Sonntag fehlen wird. "Dazu kommen haufenweise angeschlagene Spieler. In der Abwehr fehlen mir gleich zwei wichtige Akteure", zählt Robel auf.

Nicht elf Gute, sondern 15

Den Kopf in den Sand stecken werden die Schönower aber nicht. "Wir werden alles versuchen, um das Spiel für uns zu entscheiden. Wenn wir verlieren sollten, würde unser Abstand auf Zepernick auch auf fünf Punkte anwachsen, das wäre natürlich nicht so toll." Die Stärken des Gegners? "Zepernick hat sich gut verstärkt. Die haben nicht elf gute Spieler, sondern 15. Die weitere Stärke sieht man, wenn man auf die Tabelle guckt: Die schießen enorm viele Tore", sagt Robel lachend.

24 sind es, um genau zu sein. Und das bei nur zwei Gegentreffern. Das haben die Zepernicker ihrem starken neuen Keeper Steve Jarling zu verdanken, der Oberliga-Erfahrung mitbringt. Deshalb muss sich Trainer Dirk Opitz nach seinem Tipp auch nochmal korrigieren. "Ich würde ja sagen, es geht 2:2 aus, aber dann kriege ich Ärger von meinem Keeper", gesteht er.

"Meine Jungs sind richtig heiß auf das Derby", berichtet der Einheit-Coach. "Unsere Neuzugänge haben sich schon von den anderen erzählen lassen, was beim Derby so los ist und die freuen sich auch drauf", berichtet er. Auf seinen Angreifer Alexander Knappe muss Dirk Opitz im Derby verzichten. Der Sänger ist auf einer Konzert-Tour, wäre aber auch gelb-rot gesperrt gewesen. Aber Tormaschine Patrick Kain, bislang mit acht Treffern Torschützenkönig der Liga, ist an Bord und auch das Zepernicker Mittelfeld um den starken, mit Brandenburgliga-Erfahrung ausgestatten Kevin Capolei ist immer für ein Törchen gut.

Auf ihrem bisherigen Erfolg wollen sich die Zepernicker nicht ausruhen. "Wir hatten bislang noch nicht die richtig schweren Gegner. Schönow wird ein erster Gradmesser. Mit einem Punkt wären wir da schon zufrieden", so Dirk Opitz.

Zweite spielt um 12 Uhr

Auf dem Schönower Sportplatz geht es übrigens schon um 12 Uhr mit dem ersten Derby los. In der 1. Kreisklasse Ost empfängt RW Schönow II die Nachbarn der SG Schwanebeck. Für die Besucher ist kulinarisch mit Spanferkel wieder bestens gesorgt, für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit. Und falls es regnen sollte, müsse man sich keine Sorgen machen, findet Zepernicks Trainer Dirk Opitz: "Auf dem Platz wird es heiß."