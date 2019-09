Konstantin Börner

Schönfeld "Und es liegt in der Luft, ein Hauch von Benzin." Diese Zeile aus einem Song von Extrabreit passt perfekt für ein Event, das am Feiertag, 3. Oktober in Schönfeld (Werneuchen) ausgetragen wird. Der MC Bernauer Schleife lädt an diesem Tag in die Motocross Arena Schönfeld ein. Dort finden die Rennen zum Norddeutschen Classic Cup statt. Fahrer aus ganz Deutschland werden an den Start gehen.

Insgesamt neun Veranstaltungen waren für den Classic Cup ausgeschrieben. In Schönfeld findet die drittletzte statt, die Meisterfeier ist am 2. November in Banzkow geplant.

Ebenfalls werden an diesem Tag die Finalläufe der Landesmeisterschaft Brandenburg/MV in den Hubraumklassen 50 und 65 ccm sowie das hubraumoffenen Teamrennen um den Barnimcup abgehalten.

Die Trainings beginnen um 9 Uhr. Die Rennen starten ab 13 Uhr. Der 1. Wertungslauf für das Barnim-Team beginnt um 14.50 Uhr. Team B ist um 15.20 Uhr am Start. In den zweiten Wertungsläufen startet die Barnimer 17.30 und um 18 Uhr.