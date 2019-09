Johannes Gohlke

Eberswalde Schlag auf Schlag geht es jetzt beim Tischtennisnachwuchs. Gerade erst dominierten Barnimer die Verbandsrangliste, nun stehen die Kreismeisterschaften an.

Wenn sich die besten Nachwuchsspieler zum jährlichen Verbandsranglistenturnier treffen sind auch viele Asse aus Finow mit dabei. In diesem Jahr gab es eine neue Bestmarke zu vermelden. Denn ursprünglich hatten sich 15 Nachwuchsspieler des TTC für die Top10 qualifiziert. Nach zwei Absagen waren es am Ende noch stolze 13 Starter, die an den Start gingen und 20 von 80 verfügbaren Startplätzen einnahmen.

Annelie Bath und Pia Touhsaint waren in der U 10 die einzigen Finower. Bath spielte ein gutes Turnier, doch konnte sich gegen ihre zwei stärksten Konkurrentinnen nicht durchsetzen. Doch nach sieben Siegen und zwei Niederlagen belegte sie am Ende des langen Tages den starken dritten Platz. Ebenfalls sehr zufrieden beendete Touhsaint das Turnier mit einer 4:5-Bilanz auf dem Platz sechs.

Enges Duell in der U 14

In der parallel stattfindenden U 14 dominierten die Finower das Turnier. In der weiblichen Konkurrenz gab es fast schon traditionell einen Zweikampf zwischen Michelle Wutskowsky und Sophia Rudolph um den Ranglistensieg. Nach dem Sieg im direkten Match schien Wutskowsky den Ranglistensieg schon in der Tasche zu haben. Doch die ehrgeizige 13-Jährige, die aufgrund einer krankheitsbedingten Pause mit einem enormen Trainingsrückstand ins Turnier ging, verlor kurz vor Ende überraschend gegen die gleichaltrige Cottbuserin Kleinert. Somit beendete sowohl Rudolph als auch Wutskowsky das Turnier mit einer Bilanz von 8:1 Spielen, so dass das bessere Satzverhältnis über die Ranglistensiegerin entscheiden musste. Und dies war deutlich zugunsten der zwölfjährigen Rudolph. In einer starken Tagesform präsentierte sich auch Luisa Bernitz, die als Elfjährige nach fünf Siegen und vier Niederlagen den sehr starken 4. Platz belegte. Dembour belegte am Ende mit einer ebenfalls guten 4:5-Bilanz Platz sieben.

In der U-14-Rangliste der Jungen gab es zwischen den drei Finowern Johannes Bernitz, Matti Klein und Louis Bath ein sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen, welches am Ende ganz knapp Bernitz für sich entschied. Denn alle drei beendeten das Turnier mit einer Bilanz von 8:1, sodass die Satz- bzw. Balldifferenz entscheiden musste. Bernitz hatte am Ende einen Satz mehr gewonnen als seine Vereinskameraden Klein und Bath. Im Kampf um Platz zwei zwischen Bath und Klein musste aufgrund der gleichen Satzdifferenz die Balldifferenz entscheiden, welche bei Klein leicht besser war.

Am Tag darauf fanden parallel die Ranglisten der Altersklassen U 12 und U 17 statt. Bei den Jüngeren ging das Finower Trio Rudolph, Bernitz und Dembour an den Start. Rudolph, die in Deutschland zu den besten Spielerinnen der U 12 gehört, hatte mit der Brandenburger Konkurrenz wie erwartet keine Probleme und gab in ihren neun Spielen nicht mal einen Satz ab. Durch ihren zweiten Sieg avancierte sie zur erfolgreichsten Spielerin der Verbandsranglisten 2019. Dembour und Bernitz erspielten sich jeweils eine 5:4-Bilanz und belegten die Plätze fünf und sechs.

Ebenfalls drei Finowerinnen starteten in der Altersklasse U 17 weiblich. Chiara Baltus wurde hier ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann am Ende alle neun Spiele. Gegen ihre Dauerrivalinnen Wolschina, Gerloff und Haupt musste sie einiges an Kampfgeist und taktische Raffinesse zeigen, um am Ende diese Duelle knapp für sich zu entscheiden.

Finower Trio auf dem Podest

In der männlichen U 17 war das Feld sehr ausgeglichen besetzt. Mit dabei waren mit Klein, Bernitz, Bath und Postler auch vier Finower. Der jüngste Starter des Teilnehmerfeldes, Louis Bath, zeigte eine sehr starke spielerische und mentale Leistung und gewann seit Langem auch mal wieder viele enge Spiele. Er belohnte sich mit einer herausragenden 7:2-Bilanz und Bronze. Direkt hinter ihm auf den Plätzen vier und fünf folgten seine Vereinskameraden Klein und Bernitz, die jeweils fünf Spiele gewannen und vier verloren.

Mit vier Siegen, zwei zweiten und drei dritten Plätzen, hatte der TTC Finow am Ende neun von 24 möglichen Podestplatzierungen inne und war somit im neunten Jahr in Folge erfolgreichster Verein bei den Brandenburger Verbandsranglisten.