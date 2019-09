Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Ein besonderer Tag steht für die jungen Handballer des 1. SV Eberswalde am Sonnabend im Sportzentrum Westend an. "Das kommt höchstens einmal in der Saison vor, dass sich alle Nachwuchsmannschaften nacheinander dem Eberswalder Publikum vorstellen können", verriet Trainerin Katja Thomas-Herm.

Den Auftakt um 10 Uhr machen dabei die E-Junioren im Spiel der Kreisliga gegen den Oranienburger HC. Im ersten Spiel der Saison setzte sich der Eberswalder Nachwuchs mit 25:23 im Derby gegen die Bernauer Bären durch. Aber auch die OHC-Knirpse überzeugten zum Auftakt mit einem 36:7-Erfolg gegen Rot-Weiß Werneuchen.

Um 12 Uhr empfangen die A-Junioren zum ersten Saisonspiel den HSV Oberhavel. Bei den Eberswaldern stehen einige Spieler im Aufgebot, die auch noch bei den B-Junioren auflaufen könnten. "Leider können wir aus Spielermangel keine Mannschaften für beide Altersklassen getrennt anmelden. Da ist es dann schon so, dass ein gerade 14 Jahre alt gewordener Spieler gegen 19-Jährige antreten muss. Da fehlt es dann körperlich, aber spielerisch sind wir top", berichtete Katja Thomas-Herm.

Die D-Jugend, die von Katja Thomas-Herm und Lutz Puschnus betreut wird, bekommt es ab 14 Uhr im ersten Saisonspiel der Kreisliga mit der TSG Liebenwalde zu tun. Bereits im Vorfeld der Saison sorgten die jungen Eberswalder für Furore, als sie sich beim Füchse-Cup in Berlin gegen namhafte Gegner bis ins Finale spielten. Da waren dann die kleinen Handballer des HSC 2000 Frankfurt eine Nummer zu groß für tapfer kämpfende Barnimer.

Als Letzte, Anwurf 16 Uhr, müssen die C-Junioren auf das Hallenparkett. Sie sind das Flaggschiff des Nachwuchses beim 1. SV Eberswalde, zumindest was die Ligazugehörigkeit betrifft. Im Spiel der Brandenburgliga treffen sie auf den nächsten schweren Brocken, Tabellenführer HSV Wildau. Den ersten Saisonsieg traut Katja Thomas-Herm dem SVE-Nachwuchs zu, nachdem sie gegen die beiden Liga-Schwergewichte, den Sportschülern vom VfL Potsdam und LHC Cottbus, trotz starker Leistung keinen Punkt verzeichnen konnten.