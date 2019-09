Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Am 6. Spieltag für die Fußball-Mannschaften auf Landesebene haben Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt und in der Landesklasse Ost der Müllroser SV Heimvorteil. Zu Germania Schöneiche reisen muss Landesligist Dynamo Eisenhüttenstadt.

Für die beiden Heimmannschaften geht es am Sonnabend ab 15 Uhr darum, sich etwas aus dem Tabellenkeller zu lösen. Beide sind unter den 16 Teams 14. Von der Tabellenposition her sollte es dem FC Eisenhüttenstadt am ehesten gelingen, schließlich ist mit dem FSV Bernau der Vorletzte zu Gast. Doch dieser Ansatz ist eher theoretisch, denn in der vergangenen Saison hatte der FC Eisenhüttenstadt gegen Mannschaften vom Tabellenende teilweise recht hohe Heimniederlagen kassiert. Nach dem 0:4 gegen die TSG Lübben wollen die Eisenhüttenstädter eine ähnliche Heimpleite vermeiden.

"Dafür ist eine gewaltige Steigerung im Vergleich zu den letzten Spielen notwendig", erklärt der Sportliche Leiter Harry Rath. "Ich bin davon überzeugt, dass die Spieler von Trainer Andreas Schmidt so heiß gemacht werden, dass es für drei Punkte reicht. Egal wie, wir brauchen den Sieg." Während der zuletzt angeschlagene Sven Naumann ins Aufgebot zurückkehren dürfte und sich voraussichtlich die Routiniers Christoph Nickel und Carsten Hilgers zur Verfügung stellen, wird der "Sechser" Erik Schack wegen einer Bänderverletzung einige Zeit fehlen.

Noch einige Wochen aussetzen wird der vom Ortsrivalen FSV Dynamo gewechselte Verteidiger Yvan Ghilslain Ngoyou. Der 19-Jährige hat seinen Kreuzbandriss noch nicht völlig auskuriert, er rechnet mit einem Einsatz ab November. Rath: "Der Spieler ist an uns herangetreten. Da er über ein halbes Jahr nicht gespielt hat, ist er sofort spielberechtigt. Mit seinem Können am Ball und seiner Wendigkeit kann er für uns sehr wertvoll werden. Aber für die nächsten drei, vier Wochen ist er noch kein Thema."

Gerüchte, dass weitere ausländische Dynamo-Spieler in Kürze zum FC Eisenhüttenstadt wechseln, bestätigt Rath nicht. "An uns ist kein weiterer Dynamo-Spieler herangetreten. Ein Wechsel hätte ohnehin erst in der Winterpause Sinn, da sie sonst gesperrt wären. Ich denke, dass die aktuelle Mannschaft stark genug ist, um den Klassenerhalt zu schaffen. Vielleicht kommt im Winter Tom Rönsch, er könnte dann mit seinem Studium in Rostock fertig sein."

Den Aufwind vom 4:0-Heimsieg gegen Preußen Beeskow nutzen will der Müllroser SV. Allerdings dürfte er am Sonnabend mit Union Bestensee ein anderes Kaliber vorgesetzt bekommen als das jetzige Schlusslicht. Schließlich hatten die Bestenseeer mit einem 6:4 in Müncheberg dem Spitzenreiter die erste Niederlage beigebracht. "Gegen Bestensee gibt es viele solcher Ergebnisse. Wir hatten zuletzt dort 4:4 gespielt und zu Hause 1:4 verloren. Das ist eine spielerisch starke Mannschaft mit vielen jungen Spielern, die aber dennoch bereits gut eingespielt ist. Vorn sind die richtig gut, da sind wir in der Defensive gefordert", erklärt MSV-Trainer Dirk Herrgoß. Verzichten muss er lediglich auf den privat verhinderten Jannik Krause.

Jan Kretschmann fehlt lange

Nach der 2:3-Heimniederlage gegen den VfB Trebbin strebt Landesligist FSV Dynamo in Schöneiche ein besseres Resultat an. "Der Verlierer dieser Partie wird sich fortan mit dem Abstiegskampf beschäftigen müssen. Wenn es so kommt, werden wir es annehmen. In unserer momentanen Situation müssen wir damit rechnen. Wir versuchen im Training alles, um uns auf ein besseres Level zu heben, aber die Trainingsbeteiligung leidet oft unter den beruflichen und familiären Pflichten der Spieler. Da sind einem dann auch ganz oft die Hände gebunden", so Dynamo-Trainer Dirk Liedtke.

Er muss länger auf Jan Kretschmann verzichten, der vor einer Woche gegen den Pfosten geprallt war. "Jan wurde noch am Sonntag operiert. Es ist ein komplizierter Bruch, der einen sehr langen Heilungsprozess beanspruchen wird, mit zehn Wochen ist da nichts getan", sagt Liedtke. Weiterhin fehlen Dietrich Lichtner (Studium), Christian Wulff (Knie) und Benjamin Bartz (Arbeit). Kampflos wollen die Dynamos nichts herschenken, die Gastgeber sind laut Liedtke hoher Favorit.