Jörg Richter

Frankfurt Es ist der Spitzenkampf der beiden bislang ungeschlagenen Mannschaften in der Regionalliga Mitteldeutschland: Am Sonnabend um 18.30 Uhr hat die Kampfgemeinschaft Frankfurt/Eisenhüttenstadt den Titelverteidiger AV Germania Markneukirchen zu Gast im Sportzentrum an der Stendaler Straße.

Die Vogtländer reisen mit einigem Respekt an die Oder, denn im Vorjahr gewannen die Ringer des AVG-Trainergespannes Andre Backhaus/Andy Schubert nur mit Mühe und äußerst knapp. "Im letzten Kampf der vergangenen Saison sind wir in Frankfurt mit dem letzten Aufgebot angetreten. Viele unserer Athleten mussten stilartfremd kämpfen, erst Tim Bitterling hat uns im letzten Duell des Abends erlöst", erinnert sich Mannschaftsleiter Jörg Guttmann.

KG-Trainer Marc Wentzke sagt über die vermeidbare Niederlage: "Eigentlich hatten wir die Siegpunkte schon im Sack, als ausgerechnet der Frankfurter Tim Bitterling im Team des AVG über sich hinausgewachsen ist." Die Oderstädter gehen nach den Siegen über Leipzig, Potsdam und Berlin mit breiter Brust in das Spitzenduell, nur gegen Erstligaabsteiger WKG Pausa/Plauen musste eine 16:16-Punkteteilung hingenommen werden.

Markneukirchen verzichtete nach dem Staffelsieg auf den Aufstieg in die Bundesliga und will in der Regionalliga den Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Dazu verpflichteten die Vogtländer mit William Stier (FCE Aue), Marco Stoll (RC Hürth), Friedrich Fouda (ASV Plauen) und Bence Fulai (Ungarn) vier neue Ringer. Die letzte Niederlage kassierte der AVG am 12. Dezember 2017 im Finalduell beim RSV Rotation Greiz.

Kadetten, Jugend und Frauen

Bereits am Vormittag ist die Brandenburg-Halle fest in der Hand der Ringer, die dort ab 9 Uhr den Brandenburg-Cup austragen. Die Kadetten (A-Jugend) kämpfen im griechisch-römischen Stil um die Siegpreise und Medaillen und auch die weibliche Jugend und die Frauen nehmen gegen internationale Konkurrenz eine Standortbestimmung zum Beginn der neuen Einzelmeisterschaftssaison vor.

"Sportinteressierte Kinder und Jugendliche können sich einen Überblick verschaffen, wie gerungen wird und was beim fairen Kampf möglich ist", hoffen Nachwuchstrainer Felix Thätner und seine Kollegen Marc Wentzke (weiblicher Ringkampf), Brian Tewes und Lucas Fauth (griechisch-römischer Stil) auch schon am Vormittag auf eine stimmungsvolle Kulisse.