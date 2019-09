Edgar Nemschok

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Beim SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf freut man sich auf ein Spiel vor den heimischen Fans. Zu Gast auf dem Petershagener Waldsportplatz am Sonnabend, 15 Uhr, ist der Werderaner FC Viktoria.

"Eine Mannschaft, vor der man immer Respekt haben sollte", sagt Blau-Weiß-Cheftrainer Roman Sedlak. Beim Blick auf die Tabelle ist zu erkennen, was der Trainer meint. Die Werderaner liegen auf Tabellenplatz drei. Sie haben bisher dreimal gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. Das heißt, sie haben noch keinen Punkt abgegeben und mit 17 geschossenen Toren den zweitbesten Sturm der Liga.

"Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen Sachsenhausen wollen wir drei Punkte holen. Das muss natürlich nicht ganz so dramatisch ablaufen, wie in der Partie gegen den FSV Bernau, als wir in der Schlussminute noch den 2:2-Ausgleich gemacht haben", sagt Sedlak. Er kann seine eingespielte Innenverteidigung mit Martin Kohlmann und Paul Westphal wieder aufbieten. Nur eine Entscheidung behält er sich bis kurz vor dem Spiel vor. Es geht um die Torhüterposition. Zur Wahl stehen Kevin Pelzer und Florian Rudolph.