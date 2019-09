Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Sowohl der FC Strausberg als auch Victoria Seelow haben am 7. Spieltag der Fußball-Oberliga Auswärtsaufgaben zu erfüllen. Beide Mannschaften spielen diesmal schon am Sonnabend und die Partien fangen jeweils um 14 Uhr an.

Die Strausberger fahren zum Torgelower FC Greif, der bisher je zweimal gewonnen, verloren und remis gespielt hat. Nach dem ersten Saisonsieg der Strausberger, 2:1 gegen Tasmania Berlin, will Trainer Christof Reimann natürlich in der Gießerei-Arena von Torgelow nachlegen und die Krise beim FCS nach Möglichkeit beenden.

Die Seelower fahren nach Ludwigsfelde und spielen dort in einem der schönsten Stadien der gesamten Oberliga. Die Ludwigsfelder liegen auf dem siebten Tabellenplatz und haben den Tabellenzwölften zu Gast. Beide Mannschaften haben am jüngsten Spieltag jeweils unentschieden gespielt. Seelow eroberte sich einen Punkt gegen den 1. FC Lok Stendal und Ludwigsfelde spielte torlos beim Charlottenburger FC Hertha.