Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Der 44-jährige Profiboxer René Hübner wird am Sonnabend in Zgorzelec (Görlitz) seinen Titel um die GBC-Weltmeisterschaft im Cruisergewicht verteidigen. Der Titelkampf ist über zwölf Runden angesetzt. Gegner ist der 25-jährige Ungar Mate Kristof. Der 25-jährige Budapester hat von seinen 22 Profikämpfen elf gewonnen und elf verloren. Ein Drittel seiner Siege erreichte er per K.o.

"Mate Kristof ist Interconti-Meister der UBF, kein ganz schlechter Gürtel. Er hat mich herausgefordert und will noch etwas erreichen", erklärt der Eisenhüttenstädter. "Er kommt als Karateka aus der MME-Szene und wird gleich in der 1. Runde die Entscheidung suchen. Da muss ich aufpassen und werde dann versuchen, meine Akzente hinten heraus zu setzen", sagt Hübner. Obwohl er mit seinem Fitness-Studio beruflich sehr eingespannt sei, habe er in den vergangenen acht Wochen zweimal täglich trainiert. "Ich bin unter den geforderten 90 Kilogramm, da ist für mich sogar noch Luft. Konditionell bin ich topfit. Heute habe ich ich Frankfurt mit Stefan Köber das Abschluss-Training bestritten, meine Hände kommen gut", erklärte Hübner am Donnerstag. Er ist optimistisch, den Titel erneut nach Eisenhüttenstadt holen zu können.

Gegner fordert neutralen Ort

Der Ungar hatte bei den Verhandlungen darauf bestanden, auf neutralem Boden zu boxen. "Zufällig kenne ich den Veranstalter dort. Er hat mich gleich in sein Programm genommen und mich zum Hauptkampf gemacht." Mit 3000 Zuschauern werde gerechnet, die Kämpfe werden laut Hübner im polnischen Fernsehen übertragen. Er ist gegen 21.30 Uhr dran.

Obwohl er den Gürtel nach Eisenhüttenstadt holen will, wird er dort nicht mehr boxen. Zuletzt hatte Hübner den Titel im Mai 2018 in der Inselhalle gegen den Ungarn Balasz Horvath verteidigt. Damals hatte er seinen Heimausstand gegeben, er baut derzeit den 20-jährigen Mashal Marefat für die Hauptkämpfe in Eisenhüttenstadt auf. Nachdem Marefat bei den Deutschen Meisterschaften der Elite in Berlin im Halbschwergewicht enttäuschte, setzt Hübner in seinen Schützling und langfristig aufgebauten Nachfolger für die Hauptkämpfe in der Inselhalle große Hoffnungen. Im November soll Marefat um die Deutsche Meisterschaft der U 21 antreten. "Dann muss er liefern", sagt sein Mentor kurz und bündig. Danach soll der Afghane, bei Hübner Azubi, Profi werden.

Hübner, der zuletzt im Dezember einen Aufbau-Kampf bestritt, leitet in Zgorzelec seinen Schwanengesang als Profi ein. Krönender Abschluss wäre für den 115. der unabhängigen Weltrangliste ein größerer Titelkampf im Ausland.