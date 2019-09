Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Der Tabellenvierte beim Fünften – die Partie des 1. FC Frankfurt beim SV Altlüdersdorf ist das Verfolgerduell am 6. Spieltag der Brandenburgliga. Mit drei Siegen in die Liga gestartet, stotterte der Motor der Altlüdersdorfer zuletzt beim 1:1 gegen Werder und dem 0:6 beim MSV Neuruppin. Doch davon will man sich bei den Frankfurtern nicht blenden lassen, schließlich hatte die junge Mannschaft am 2. Spieltag mit dem 0:5 in Werder eine ganz ähnliche Erfahrung machen müssen.

Der SVA hatte nach neun Jahren in der Oberliga Ende Mai seine Mannschaft aus der 5. Liga abgemeldet und spielt nun in der höchsten Spielklasse Brandenburgs. Der Vereinsvorsitzende Dieter Neumann begründete den überraschenden Schritt mit den stetig steigenden finanziellen Forderungen der Spieler.

FCF-Trainer Jan Mutschler freut sich auf die Partie in dem 350-Einwohner-Ortsteil von Gransee im Landkreis Oberhavel, der 200 Kilometer von Frankfurt entfernt liegt. "Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Wenn man aus der Oberliga absteigt, wird es für den Gegner sicher nicht einfach. Das konnte man auch an den Ergebnissen der ersten Spiele sehen. Aber auch wir sind nach unseren vier Heimsiegen in Folge voller Selbstvertrauen", erklärt der 37-Jährige.

Für ihn lautet wie vor jedem Spiel die Zielsetzung: Gewinnen. "Ich bin optimistisch, da wir vor allem in den letzten beiden Spielen sehr überzeugt haben. Es ist toll zu sehen, wie wir die spielbestimmende Mannschaft waren und viele Torchancen erarbeit haben", sagt Mutschler und schränkt gleichzeitig ein: "Wir bleiben dennoch demütig und denken von Spiel zu Spiel."

Verzichten muss der 1. FCF in Altlüdersdorf auf Lukas Guttke, der einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten hat und wohl bis zur Winterpause ausfallen wird. Ein dickes Fragezeichen steht hinter Kapitän Erik Huwe. Der 25-Jährige hat einen Knorpelschaden im Knie. "Wenn er spielt, dann nur unter Schmerzen und mit Spritzen. Wir reden derzeit mit den Ärzten, wie wir bei ihm weiter verfahren." Neuzugang Steven Frühauf konnte nach seinen Rückenproblemen zwar diese Woche wieder trainieren, ein MRT-Termin soll aber einen Bandscheibenfall ausschließen.

Für den Cheftrainer beginnen nun die "Wochen der Wahrheit": Am 5. Oktober kommt Spitzenreiter RSV Eintracht an die Oder, in der Woche darauf im Landespokal der Regionalligist Union Fürstenwalde. "Danach werden wir sehen, wohin die Reise geht."

Dies ist auch bei Blau-Weiss Markendorf noch offen. Nach nur einem Zähler aus den ersten drei Landesklasse-Partien gab es aus den beiden letzten Spielen vier Punkte. Nun kommt der SV Woltersdorf an den Apfelweg, die Randberliner stehen ebenfalls im unteren Tabellendrittel.

Union daheim gegen Wriezen II

Ein Stadtderby gibt es in der Kreisoberliga, wenn an der Markendorfer Straße der FC Lokomotive die Brandenburgliga-Reserve des 1. FC Frankfurt empfängt. Lok musste als stark gestarteter Aufsteiger zuletzt zwei Niederlagen einstecken. Nun kommt der Aufstiegsanwärter FCF II, der allerdings nach drei Siegen zum Auftakt zuletzt mit zwei 1:1-Unentschieden etwas an Boden auf Spitzenreiter Neuenhagen verloren hat. "Der 1. FC Frankfurt wird ein brutaler Gegner und haushoher Favorit. Da wir uns aus diversen Testspielen kennen, wird uns der Gegner leider nicht unterschätzen – auch wenn wir stets hoch verloren haben", sagt Loks Trainer Alexander Mikulin. Ihn plagen zudem zunehmend Personalsorgen.

Aufsteiger Blau-Weiß Wriezen II ist zu Gast beim FC Union, bei dem man nach dem 4:0 in Altlandsberg und dem ersten Saisonsieg auf den berühmten geplatzen Knoten hofft. "Dieser Sieg zeigt, dass man mit mannschaftlicher Geschlossenheit auch den Ausfall von vermeintlich nicht ersetzbaren Spielern kompensieren kann" erklärt Trainer Nico Gärtner auf der Homepage des Vereins.

Ein Kellerduell gibt es in Hennickendorf. Der bisher punktlose HSV empfängt auf seinem wohl einmalig nur wenige Handbreit neben dem Stienitzsee gelegenen Sportplatz in dem Rüdersdorfer Ortsteil die ebenfalls noch punktlosen Booßener. Zwar hat Union bereits ein Spiel gewonnen, ging aufgrund der Nichterfüllung der Schiedsrichtersolls aber mit drei Minuszählern in die Saison.