MOZ

Wandlitz (MOZ) Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch in der Wandlitzer Spreestraße zwei Mercedes-Kleintransporter aufgebrochen. So konnten sie jeweils in den Innenraum eindringen, wo sie diverse elektrische Werkzeuge vorfanden. Damit flüchteten sie anschließend. Der betroffenen Firma entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.