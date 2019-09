MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Als Polizisten am Donnerstag gegen 2.15 Uhr in der Fürstenwalder Straße einen Fiat stoppen wollten, gab die Fahrerin Gas. Das Auto stieß daraufhin mit einem anderen zusammen, die Insassen blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass es sich um eines der beiden aus einem Autohaus an der Berliner Straße gestohlenen Autos handelte. Die Frau und ihr 19-jähriger Beifahrer wurden vorläufig festgenommen