Daria Doer

Borgsdorf Brandenburg erinnert in diesem Jahr an den 200. Geburtstag von Theodor Fontane. Er ist sicher mit einigem Recht der Dichter der Mark, der Brandenburg gewissermaßen in die Weltliteratur eingeführt hat. Fontane war Apotheker und damit Kollege eines anderen, der sich just in diesem Jubiläumsjahr anschickt, als schreibender Pharmazeut sein Bundesland bekannt zu machen. Reinhard Reichstein, seit 26 Jahren Inhaber der Borgsdorfer Einhorn-Apotheke, hat dieses Jahr seinen ersten Roman abgeschlossen, der den Leser in das heutige Brandenburg und weit darüber hinaus schicken möchte.

In dem Buch "Das Kaffeehaus" bemüht sich die durch Liebeskummer völlig aus der Bahn geworfene Hauptfigur, wieder Halt im Leben zu finden. Im Kaffeehaus am S-Bahnhof verstört der namenlose Held die Gäste und nervt die Kellnerin, die nicht die Absicht hat, seine verlorene Liebe zu ersetzen. Aber hier (im Kaffeehaus) entsteht auch die Idee, entlang des 66-Seen-Wanderweges ein Amateurtheater stattfinden zu lassen. Ein 66-Seen-Theater, das den alten und neuen Bewohnern des Berliner Umlandes Landschaft und Geschichte näherbringen soll.

Gleich die ersten Vorstellungen finden auf dem zugefrorenen Boddensee in Birkenwerder und vor dem Oranienburger Schloss statt. Sie sind so lebensnah geschildert, dass der Leser versucht ist, in alten Zeitungen nach Berichten über die Aufführung zu suchen.

Dem spröden Reiz der durch die Eiszeit geprägten Landschaft ist auch Reinhard Reichstein erlegen: "Mir gefällt der Gegensatz zwischen den lichten Kiefernwäldern und den vielen Seen mit ihrem Unterholz und den großen alten Bäumen. Aber die Landschaft ist nicht nur durch die Natur, sondern auch von den Ereignissen geprägt, die hier stattfanden", erklärt er, und weiß als belesener Mensch gleich mehrere aufzuzählen.

Sowohl der Autor als auch seine Figuren kennen die Gefahr, beim Blick in die Geschichte der Romantik vielleicht sogar dem Kitsch zu verfallen. Als drastisches Gegenmittel werden am Ende jeder Theateraufführung Gedichte rezitiert, die Gefangene im Konzentrationslager Ravensbrück geschrieben haben.

Lokal- und Literaturgeschichte, Liebe und kriminelle Gewalt bietet der Roman, den Reinhard Reichstein am heutigen Freitag in der Oranienburger Stadtbibliothek vorstellen wird, "denn ein Apotheker, der statt von einer Apotheke von der Dichtkunst leben will, ist so ziemlich das Tollste, was es gibt" (Fontane).