Michael Dietirch

Schwedt (MOZ) Der Bürgerpark "Landgrabenhain", in dem Bürger zu besonderen Anlässen Bäume pflanzen können, ist um einen Baum reicher. Das Ehepaar Erika und Günter Nahl aus Leverkusen hat zum 30-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft von Schwedt und Leverkusen eine Blutpflaume gestiftet und gepflanzt. Günter Nahl war lange Jahre Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Leverkusen und in den ersten Jahren der Städtepartnerschaft Helfer und gefragter Berater beim Aufbau der kommunalen Verwaltung in Schwedt nach der Wende. "Ich wollte in unserer Städtepartnerschaft nicht nur Akten hinterlassen", sagte Günter Nahl, heute 75 Jahre alt, zur Begründung für die Baumpflanzung. Das Ehepaar Nahl war schon viele Male in Schwedt. Das Treffen der beiden Städte zum 30-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft von 1989 nutzte er zum Besuch von Freunden und Bekannten und für die Pflanzung einer Blutpflaume im Bürgerpark.