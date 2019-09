Uwe Spranger

Neuenhagen (MOZ) Das kam mir aber viel größer vor", kommentiert Gudrun Gärtner, als die Gruppe den ehemaligen Speisesaal betritt. Die Neuenhagenerin hatte organisiert, dass die früheren Lehrer, die vor mittlerweile 60 Jahren ihre Ausbildung just an dieser Stelle begonnen hatten, noch einmal in ihr damaliges Wohnheim auf dem einstigen Gutsgelände hineinschauen können. Dort war bis vor einigen Monaten die von der Steremat Beschäftigungsgesellschaft betriebene Kleiderkammer. Die ist inzwischen raus, es gibt noch Wohnungen und andere Unterkünfte in dem einstigen Lehrlingswohnheim des Gutes.

Das war seinerzeit eigens für die angehenden "Landschullehrer" freigemacht worden, denn die waren im ersten Jahr ihres Studiums am Institut für Lehrerbildung Neuzelle erst einmal in die "Produktion" abkommandiert worden. Dafür waren mehrere Außenstellen geschaffen worden, eine davon in Neuenhagen. "Das weiß aber heute kaum noch jemand", sagt Gudrun Gärtner und fügt noch hinzu, dass sie auch im Internet keine Hinweise gefunden habe – weder bei der Geschichte des Gutes noch bei der des Leh­rerbildungsinstituts.

Zwar hatte es damals auch Unterricht im Wohnheim gegeben, die meiste Zeit aber waren die jungen Frauen (und auch einige Männer) entweder in der Landwirtschaft oder in Betrieben wie dem Zementwerk. "Wir haben Kartoffeln und Rüben gesammelt, waren im Kuhstall und im Ferkelstall, haben ausgemistet und gemolken – alles mit der Hand", erinnert sich eine aus der Gruppe der einstigen Studentinnen, die sich regelmäßig treffen. "Es hat uns nicht geschadet. Wir sind hier zusammengewachsen", berichten die Frauen, die inzwischen auf die 80 zugehen. Deshalb wollen sie künftig den Turnus ihrer Treffen von bislang alle fünf Jahre verkürzen. Sie leben zumeist noch in der Region – Altfriedland, Berlin, Eberswalde, Spreenhagen ...

Mit dabei ist diesmal auch Margarethe Oelke, damals Lehrausbilderin auf dem Gut. Sie hat die Gruppe nur kurz erlebt, etwa einen Monat. Denn sie war damals selbst zur Qualifizierung. Sie macht mit der Gruppe noch einen Abstecher aufs Gutsgelände und in die Arche.

Einmal pro Woche waren die Studentinnen in Neuenhagener Schulen zum Hospitieren. Damals war auch in der heutigen Arche noch Schulbetrieb. "Und nachmittags haben wir mit den Kindern Pioniernachmittage gemacht", erinnert sich Gudrun Gärtner. Das war Freizeitgestaltung unter dem Dach der DDR-Kinderorganisation. Die eigene Freizeit haben die jungen Leute damals zum Beispiel im "Strick-Häkel-Stickclub" verbracht. Oder mit der Singegruppe geprobt, für Auftritte auch im Bürgerhaus.

Nach zwei Jahren in die Klassen

Nach dem Auftaktjahr in Neuenhagen habe man damals ein weiteres direkt in Neuzelle studiert, erzählt Gudrun Gärtner. Nach ersten Prüfungen ging es danach als Lehramtsanwärter in Schulen auf dem Land. Sie selbst habe eine Klasse mit 40 Kindern in Beeskow übernommen. Einmal pro Woche gab es für die Unterstufenlehrer in spe selbst noch Unterricht, am Ende des dritten Jahres dann die restlichen Prüfungen. Später habe man sich vieles noch im Fernstudium angeeignet. Der "Versuch" mit den Außenstellen ist übrigens nach wenigen Jahren wieder eingestellt worden.