Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Einige fallen aus dem Rahmen. Das Gros aber passt ins Format, erfüllt die Vorgaben für die 299. Ausstellung der Kleinen Galerie Eberswalde. Vorgaben, die weniger inhaltlich, denn formaler Natur sind. Denn: Diesmal geht es um das Spiel mit der Zahl 40. Die städtische Einrichtung feiert 40. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums präsentiert sie ab 7. Oktober eine besondere Schau: 40 in 40. Mit 40 Werken für 40 Jahre. Im Format 40x40. Ausgenommen Plastik natürlich.

Etliche Künstler, die für die Exposition eingeladen wurden, haben "ganz frisch zugearbeitet", verrät Kerstin Neidhardt vom Kulturamt und zeigt etwa auf Bilder und Grafiken von Andreas Bogdain, Ina Abuschenko-Metwejewa oder Annhoff. Künstler aus der Region, Kunstschaffende, die mit der laut Bürgermeister Friedhelm Boginski ältesten städtischen Galerie in Brandenburg auf besondere Weise verbunden sind. Einige unter ihnen, etwa Eckhard Herrmann, haben bereits mehrfach in der Galerie ausgestellt.

Zurück zu den Wurzeln

Das Stadtoberhaupt zeigt sich denn mit Blick nach vorn auch erleichtert, dass die Kleine Galerie einerseits weiterhin ihr Zuhause im (umgebauten) Sparkassenforum hat, andererseits der Schwerpunkt jetzt erneut auf der Regionalität liegt. Auf diese Weise, so seine Hoffnung, finden die Expositionen künftig auch wieder eine höhere Besucherresonanz.

Sparkassen-Chef Uwe Riediger versprach, dass die Kleine Galerie nach dem Umbau sicherlich andere, aber gute Bedingungen im Obergeschoss des Forums an der Michaelisstraße habe, und machte so gleichsam neugierig. Aller Voraussicht nach seien die Arbeiten Ende November abgeschlossen. Riediger sieht in der nunmehr 20-jährigen Zusammenarbeit einen Gewinn für beide Seiten, für die Stadt wie auch das Geldinstitut, das sich mit dem Forum als "offenes Haus" verstehe.Die erste Ausstellung in der neuen Kleinen Galerie ist bereits geplant. Sie wird am 29. Januar eröffnet: "Befindlichkeiten V" mit Arbeiten von Matthias Steier.

Am 7. Oktober, bei der Vernissage von "40 in 40" dürfte jedoch der Blick auch zurückgehen. Werden Bürgermeister und Künstler die Geschichte der Galerie Revue passieren lassen. Eine Geschichte mit Höhen und Tiefen und mit Ausstellungen, die ein höchst unterschiedliches Echo erfahren haben. Von großer Verwunderung und Irritation bis hin zu Begeisterung.

Erinnert wird an die Anfänge 1979, als der Kulturbund die Kleine Galerie am Karl-Marx-Platz eröffnete, an die erste Ausstellung professioneller Künstler mit Maria-Sibylla Ponizil und Steffi Mönnich Ende 1980, das Plakat dieser Exposition ist in der Jubiläumsschau zu sehen, an das Wirken der langjährigen Galerieleiterin Annemaria Schrödl, an die Wende und den Wechsel zur Stadt, den Standortwechsel 1999 ...

Vernissage und Geburtstagsfeier: 7. Oktober, 18 Uhr, im Museum in der Adler-Apotheke mit der "Haus- und Hofband", dem R&B Collegium; die Schau läuft bis zum 7. Oktober 2020, u. a. mit Künstlergesprächen