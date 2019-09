Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Vor dem Inselbad sollen mindestens vier Parkplätze entstehen, die speziell für Frauen reserviert sind. Einen entsprechenden Antrag der Fraktion die Linke hat die Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich beschlossen. "Es gab in den letzten Monaten mehrere Fälle von Belästigungen von Frauen in Eisenhüttenstadt, was zu Angst und Verunsicherung führt", heißt es zur Begründung in dem Antragstext. "Die meisten Parkplätze am Inselbad befinden sich in einiger Enterung vom Eingang. Eine direkte Einsicht vom Bad aus ist zum Beispiel durch Bewuchs nicht möglich." Die Linken versprechen sich von der Maßnahme, Parkplätze in unmittelbarer Nähe vor dem Eingang einzurichten, weniger Verunsicherung. Das könne zur Akzeptanz des Bades beitragen und den Besucherzahlen zugute kommen.

Bürgermeister Frank Balzer regte an, dass die Maßnahme in der AG Verkehr behandelt werden soll, außerdem solle die Eisenhüttenstädter Freizeit- und Erholungs GmbH, die das Bad betreibt, an dem Prozess mit beteiligt werden.

Holger Wachsmann, Fraktionsvorsitzender der SPD, forderte, den Antrag weiter zu fassen. Denn das Thema Sicherheit besteht nicht nur direkt vor dem Inselbad. Er erinnerte daran, dass bei einer Jugendveranstaltung im vergangenen Jahr auch zur Sprache kam, dass die Insel in den Nachtstunden zu schwach und zu wenig beleuchtet sei, da Änderung gewünscht werde.