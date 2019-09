Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Weingläser, die bei Franka Koch zu Hause stehen, sind aus Reinheim. Auch ihr Ebbelwoi-Bembel erinnert die 55-Jährige an die hessische Partnerstadt von Fürstenwalde. Die ehemalige Straße der Jugend, die durch das Herz der Spreestadt führt, und längst den Namen Reinheims trägt, sowieso. Die gemeinsam gepflanzte Friedenseiche und das Wipp-Tier im Stadtpark, das vor wenigen Tagen als Gastgeschenk hinzukam. "Reinheim ist für mich immer präsent", sagt Franka Koch. Sie ist Geschäftsführerin des Fürstenwalder Städtepartnerschaftsvereins und verantwortet diesen Bereich auch im Rathaus.

Kein Wunder: Immerhin besteht die Partnerschaft seit 30 Jahren. Am 15. September 1989 wurde sie zu DDR-Zeiten besiegelt. Im Zuge der Normalisierung der deutsch-deutschen Beziehungen suchten die Reinheimer einen Partner im Osten. Die Behörden wählten Fürstenwalde aus. So kam es, dass die 50. und letzte deutsch-deutsche Partnerschaft der DDR geschlossen wurde.

Franka Koch, die 1985 beim damaligen Rat der Stadt anfing, war fast von Beginn an dabei. "Als 1989 die erste Delegation kam, wusste sie noch nicht so richtig, wie sie sich hier verhalten sollte", erinnert sie sich. Und als Franka Koch das erste Mal Gäste aus Hessen in ihrer Neubauwohnung aufnahm, wurde ihr der Unterschied zu deren großem Wohnhaus sehr bewusst. "Die sind dann hier mit Schlafsäcken angerückt", sagt sie und muss lachen.

Heute hat sich Vieles angeglichen. Die Kopierer, die die Westdeutschen einst Verwaltung und Feuerwehr schenkten, sind durch moderne Geräte ersetzt. Mit Fürstengalerie und Rathauscenter gibt es Einkaufszentren im Herzen der Stadt. Wird da eine deutsch-deutsche Partnerschaft überhaupt noch gebraucht?

Politik wird erlebbar

Für Franka Koch stellt sich diese Frage nicht. "Beim 30. Ehejubiläum spricht man von einer Perlenhochzeit – nicht mehr so leidenschaftlich, aber sehr, sehr wertvoll", sagt sie. Partnerschaften seien eine Möglichkeit, Politik erlebbar zu machen. Sie hofft, mehr junge Leute dafür zu gewinnen. Diesen Wunsch formulierte auch Bürgermeister Matthias Rudolph, als er in der Stadtverordnetenversammlung vom Besuch der Reinheimer vor zwei Wochen berichtete. Franka Koch war dabei. Wie oft sie Reinheim besuchte, hat sie nicht gezählt. "So oft, dass man mir dort eine Wohnung angeboten hat", sagt sie.

Für die Kontakte mit den Partnerstädten – außer Reinheim sind das Choszczno und Sulechów in Polen – gibt es ein 15 000-Euro-Budget.