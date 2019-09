Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Besucht wie selten war am Mittwochabend die Schöneicher Gemeindevertretersitzung. Kein Zuschauerstuhl blieb frei, einige Zuhörer mussten auf die Tribüne ausweichen. Zwei Themen stießen auf besonderes Interesse: die Standortentscheidung für eine weiterführende Schule und der künftige Umgang mit Sandstraßen.

Während der zweite Punkt angesichts des überlangen Tagesordnung vorerst kaum zur Sprache kam und auf Montag (18.30 Uhr, Rathaus) vertagt wurde, nahm die Schuldebatte um so mehr Raum ein. Es geht dabei um das Vorhaben der Gemeinde, nach jahrelanger Debatte eine weiterführende Schule im Ort zu eröffnen. Deren Bau und die Trägerschaft sind Angelegenheiten des Landkreises. Ob überhaupt gebaut wird, entscheidet letztlich das Land. Nachdem der Kreistag aber kurz vor den Kommunalwahlen diesen Bau in Aussicht stellte, ist jetzt die Gemeinde mit der Bereitstellung eines Grundstückes am Zug.

Die Diskussionen dazu sind Ende 2017/Anfang 2018 geführt worden – und nach umfangreicher Abwägung einigte sich die damalige Gemeindevertretung auf einen Bau am nördlichen Ende der Prager Straße. Am Mittwoch sollte der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für dieses Areal gefasst werden. Genau das wollen Anwohner verhindern, unter anderem mit einer Unterschriftenliste, die in der Sitzung an den Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Ingo Röll (CDU), übergeben wurde.

Ein Anwohner berichtete von einem alltäglichen Parkchaos in der Prager Straße, wenn Eltern ihre Kinder in die Bürgelschule bringen. "Und nun wollt Ihr bei bei uns dahinten noch eine Schule bauen und noch mehr Verkehr da hin holen?", fragte er. Der seinerzeit ebenfalls diskutierte Standort an der Kalkberger Straße sei seiner Meinung nach besser geeignet und auch verkehrsgünstig gelegen.

In der Diskussion zum Aufstellungsbeschluss, angesichts der vielen Zuschauer in der Tagesordnung weit nach vorn geschoben, stellte Karin Müller (SPD) einen Änderungsantrag ihrer Fraktion. Der Beschluss solle zurückgestellt und erst nach einer Einwohnerversammlung weiterberaten werden – und nach einer Bürgerbefragung, bei der 1000 Wahlberechtigte und die Eltern der Schöneicher Grundschüler zu Wort kommen sollen. "Wir wollen zeigen, dass wir nicht auf einem Standort beharren, sondern dass am Ende die Schule wichtig ist", sagte Karin Müller zur Begründung. "Wir gehen das Risiko ein, dass nicht an unserem favorisierten Standort gebaut wird."

Steinbrück wollte Entscheidung

Der Antrag wurde bei zwei Enthaltungen angenommen. Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) hatte zuvor noch auf Anfrage von Martin Berlin (Schöneicher Liste) erklärt, es bestehe kein Zeitdruck. Die Diskussion ahnend, habe er die Vorlage zum Aufstellungsbeschluss eingebracht. "Ich brauche eine Entscheidung, wie die neue Gemeindevertretung zur weiterführenden Schule steht." Im Dezember, blickte Steinbrück voraus, könne ein Zeitplan vorgelegt werden, wie es weitergeht.